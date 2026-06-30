住民健診や職域健診、人間ドックなどで「便潜血は陰性」と言われると、多くの人が「ひとまず安心」と感じるかもしれません。確かに、便潜血検査は大腸がんの可能性がある人を見つけるための大切な検査ですから、そのように考えることは間違っていません。

ただし、「便潜血が陰性＝大腸がんではない」と完全に否定できるわけでもないのです。

便潜血検査の位置づけと、結果が陰性でもしっかり調べたほうが良いケースについて、医師が解説します。

便潜血検査は、リスクの高い人を絞り込むための検査

便潜血検査とは、文字どおり、便の中に潜んでいる血液の有無を確かめる検査です。肉眼でも血液を確認できる便を「血便」といいますが、便潜血検査では肉眼でわからない微量の血液も検出可能です。この検査の結果が陽性、つまり便の中に微量の血液が混ざっている場合、大腸などの消化管から出血が起きていると考えられます。

陰性でも「異常ゼロ」と保証されるわけではない

便潜血検査の結果が陽性であれば、大腸などで出血が起きており、その原因として大腸がんやポリープ(多くは良性だが、一部はがんになることがある)などが考えられます。一方で、大腸がんやポリープがあれば必ず便潜血が陽性になるとも言えません。その理由は後ほど解説することにして、まず、大腸がん検診や人間ドックにおける一次検査と二次検査について簡単に説明します。

一次検査と二次検査の違い

健診や人間ドックは、基本的に無症状の人の中から何らかの異常の可能性がある人を抽出することを目的に行われます。その対象は膨大な人数に及ぶため、対象者全員に詳しい検査をするのはコストや医療機関のキャパシティーなどの課題から現実的ではありません。

そこでまず、一次検査(スクリーニング)として比較的簡便な検査を行い、そこで異常が認められた人に対象を絞って、より詳しい二次検査(精密検査)を行うという流れになります。

大腸がん検診の場合、一次検査は便潜血検査で、二次検査は通常、大腸内視鏡検査です。大腸内視鏡検査では大腸の内部を医師が直接観察するため、がんやポリープの見逃しが少なく、小さなポリープは検査中に切除することも可能です。なお、人間ドックの場合は便潜血検査を省略して大腸内視鏡検査を行うこともあります。

一次検査が陽性なら必ず二次検査を

便潜血検査の結果が陽性の場合は、必ず二次検査を受けてください。「内視鏡検査は恥ずかしい」「がんと診断されるのが怖い」「来年は陰性になるかもしれない」などと考えて陽性なのに二次検査を受けない人がいますが、それでは検診を受けた意味がありません。大腸がんの可能性を放置することになります。

検診で発見される大腸がんは比較的早期であることが多く、治癒が期待できます。その機会を逃して後で後悔することがないようにしましょう。

なぜ「陰性」でも安心しきれないのか

では、便潜血が陰性でも完全に安心とは言えない理由を解説します。

出血していないこともある

理由の一つは、大腸がんがあっても出血が起きていない、または出血がごく少量のため検査で検出できないケースがあることです。

便の採取方法が適切でない

二つ目の理由は、便の採取や提出方法が適切でないケースです。便の内部を掘り出すように採取するのは誤りで、便の表面を擦り取るように適量を採取するのが正しい方法です。また、採取は別の日に2回行い、採取後冷暗所(冷蔵庫が望ましい)に保管の上、2回目を採取したらできるだけ早く提出してください。

大腸がんでも約1割は便潜血陰性

報告によって差がありますが、進行大腸がんがある場合、1回採取では陽性となる確率は約7割、2回採取ではいずれかが陽性となる確率は約9割とされています。つまり、2回採取による一次検査でも、約1割の確率で大腸がんが見逃される可能性があると推測されています。

とはいえ、毎年便潜血検査を受けていれば、症状が現れてから受診する場合よりも早期に発見できる可能性が高まります。また、症状のない早期の大腸がんは通常ゆっくり進行します。検診を受診している人は、検診を受けていない人よりも大腸がんによる死亡率が有意に低いことがわかっています。

便潜血「陰性」でも注意したい、排便に関するサイン

上記のような背景があるため、便潜血が陰性でも、便の状態や排便習慣を振り返り、次のようなことに思い当たる場合は翌年の検診を待たずに受診したほうが安心です。

便の見た目が変わった

例えば、便が細くなってきた、あるいは血液のようなものが混ざるといったことは、大腸がんで見られる便の変化です。

便秘と下痢をくり返す

便秘と下痢を交互に繰り返すという症状も大腸がん、特にS状結腸がんや直腸がんで比較的よく見られます。

経験したことのない排便習慣の変化

「昔はこんなことはなかったのに、最近頑固な便秘をするようになった」といった排便習慣の変化も、大腸がんのサインの可能性があります。

医師が受診を勧める、大腸がんのリスク因子のある人とは?

排便習慣の変化のほかにも、大腸がんのサインが現れることがあります。また、大腸がんになりやすい人の傾向もある程度わかっています。

排便の不調以外の症状もある

お腹の不調、例えば膨満感(お腹が張った感じ)、腹痛、吐き気、食欲低下、貧血、体重減少などは、大腸がんによって食べたものの通過が妨げられていたり、出血が続いていたりすることが関係している可能性があります。

大腸がんのリスク因子がある

多くの病気のかかりやすさには遺伝が関係しており、大腸がんもその傾向があります。血縁者に大腸がんになった人がいる場合は、そうでない人よりもややリスクが高いと考えられます。また、潰瘍性大腸炎などの大腸の病気もリスク因子です。そのほか、肉類、特に赤身の肉や加工肉の摂取量が多く食物繊維が少ない食習慣、運動不足なども大腸がんのリスクの高さと関連していることが示唆されています。

検査結果を“正しく受け取る”ことが大切

今回は、便潜血検査が陰性でも完全に安心というわけではないという話をしました。もちろん、陽性だからといってすべてが大腸がんというわけでもありません。

便潜血検査は、大勢の人の中から大腸がんの可能性が高い人を選び出すための検査です。一方、内視鏡検査は受診した一人ひとりを精密に検査し、大腸がんの有無を確認します。この違いをきちんと理解して、検診や人間ドックを受けましょう。

最後に大切なメッセージをもう一度。一次検査で陽性と判定されたら、必ず二次検査を受けてください。

便潜血と大腸がんについて、消化器科の専門医に聞いてみました。

大腸がんの多くは腺腫(前癌病変)が徐々に大きくなり早期がんとなり、進行がんへと進行していく疾患です。進行するに従い表面がもろく出血しやすくなります。 便潜血検査は便の一部を採取して便中に含まれる血液をとらえる検査で、目に見えないような微量な血液にも反応します。また、がんが進行するに従い便潜血検査が陽性になりやすくなりますが、進行がんでも陽性率は約70%程度です。たまたま採取した便に血液が混入していなかった、便の採取や保存に問題があった場合などが偽陰性(大腸がんがあっても便潜血検査で陰性となること)となる理由です。また、右側にある大腸がんは直腸がんやS状結腸がんよりも便潜血検査が陰性になりやすいと報告されています。 よって、便潜血検査が陰性という結果で大腸がんを完全に否定することはできませんが、便潜血検査を毎年受けることで、手遅れになる前に大腸がんを発見できる可能性を高めることができます。便潜血検査が陰性でも、便が細くなる、体重が減る、貧血症状(めまいやふらつき、動悸)、排便前にお腹が痛くなる、血便があるなどの症状が続く場合には医療機関を受診してください。