マイボイスコムは6月22日、「大手スーパーのブランドイメージ」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年5月1日～5月7日、11,228名を対象にインターネットで行われた。

品揃えが充実していると思う大手スーパー

最も品揃えが充実していると思う大手スーパーは、「イオン」が47.2%を占めた。北海道では「イオン」、関東では「イトーヨーカドー」、中部では「アピタ・ピアゴ」が他の地域より高くなっている。

主に「イオン」を利用する人では、7割弱が「イオン」と回答している。また、「西友」利用者や「ダイエー」利用者では、利用スーパーより「イオン」を選ぶ人の方が多くなっている。

品質がよいと思う大手スーパー

最も品質がよいと思う大手スーパーは、「イオン」が28.9%、「イトーヨーカドー」が10.2%となった。北海道や九州では「イオン」、関東では「イトーヨーカドー」、中部では「アピタ・ピアゴ」が他の地域より高くなっている。

主に利用するスーパーが、最も品質がよいと回答した人は、「イトーヨーカドー」「イオン」利用者で4割を超えた。

価格が魅力的だと思う大手スーパー

最も価格が魅力的だと思う大手スーパーは、「イオン」が30.6%、「西友」が9.0%となった。他のイメージ項目に比べて、「西友」の比率が高くなっている。一方、「西友」は2020年調査以降、減少傾向にある。

主に利用するスーパーが、最も価格が魅力的と回答した人は、「イオン」利用者で5割弱、「西友」利用者で4割強となっている。

革新的・先進的だと思う大手スーパー

最も革新的・先進的だと思う大手スーパーは、「イオン」が31.6%。「わからない」が56.4%を占め、他のイメージ項目と比べて比率が高くなっている。

中部では「アピタ・ピアゴ」の比率がやや高くなっている。

信頼できると思う大手スーパー

最も信頼できると思う大手スーパーは、「イオン」が32.8%、「イトーヨーカドー」が8.1%となった。関東では「イトーヨーカドー」、中部では「アピタ・ピアゴ」がやや高くなっている。

主に利用するスーパーが、最も信頼できると回答した人は、「イオン」利用者で5割、「イトーヨーカドー」利用者で4割台半ば、「アピタ・ピアゴ」利用者で3割強となっている。

最も信頼できる大手スーパーのイメージ

イオンについては、「コーポレートガバナンスがしっかりして誠実そう。」(男性34歳)という企業の姿勢を評価する声や、「テナントがたくさんあって楽しいし、手頃な価格のプライベートブランドもある。」(女性40歳)といった意見が寄せられた。

イトーヨーカドーについては、「イトーヨーカドーの寝具やオリジナルブランド服飾が、品質が高いイメージ。」(女性47歳)と商品の質を評価する声があり、さらに「売り場が綺麗で品揃えが豊富。フェアが見ていて楽しいし、PB商品も充実している。」(女性34歳)と店舗の雰囲気や楽しさを挙げる声もあった。

西友については、「プライベートブランドの開発に一般の主婦が関わるなど、お客の声を取り入れた開発がされているので、消費者に嬉しい価格と商品がある。」(女性47歳)といった声や、「不景気な時に値下げしてくれたり、値上げしない。」(女性41歳)と、価格維持に対する信頼が示された。

アピタ・ピアゴについては、「そこでしか買えないブランドや商品が充実している。」(女性61歳)という独自性を支持する意見のほか、「ドン・キホーテと合併してから、とにかくお値打ち商品を置いているイメージがある。」(女性59歳)との声が挙がった。

ダイエーについては、「お弁当がおいしいです。中華弁当は特に好きです。」(女性68歳)という声や、「庶民感覚で、ゆっくりとお買い物が出来る。長居しても疲れない。」(女性78歳)と、居心地の良さを評価する声が寄せられた。