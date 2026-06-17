マイボイスコムは6月16日、コンビニスイーツに関する調査の結果を発表した。調査は2026年5月1日～5月7日、11,001名を対象にインターネットで行われた。

コンビニスイーツの購入頻度

コンビニスイーツの購入者は5割強。そのうち、月1回以上購入する人は5割強、週1回以上は1割強となっている。

コンビニスイーツの購入場面と購入時の重視点

コンビニスイーツ購入者に、コンビニスイーツの購入場面や購入時の重視点を聞いた。

購入場面は(複数回答)、「甘いものが食べたいとき」が66.7%、「食後のデザートとして」が27.9%、「店頭でおいしそうな商品を見かけたとき」が26.5%。

購入時の重視点は(複数回答)、「味」が75.5%、「価格」が55.7%、「容量、サイズ」が24.9%だった。週1回以上購入する層では、他の層より「価格」を重視する人の比率が低い傾向にある。

コンビニスイーツにかけてもよい上限額

コンビニスイーツ購入者が、スイーツにかけてもよい上限額は、1回あたり「250円～300円未満」がボリュームゾーン。

300円以上は4割強、女性30代・70代で比率が高くなっている。一方、男性30代では低い傾向がみられた。

コンビニスイーツの購入理由

コンビニスイーツ購入者の購入理由は(複数回答)、「いつでも買える」が41.8%、「おいしい・おいしそう」が40.1%、「立地がよい・行きやすい」が28.5%だった。

「おいしい・おいしそう」は、女性10～30代で各5割台半ばと特に高くなっている。「少量でも買いやすい」は高年代層で高く、特に女性60～70代で顕著だった。「価格が手頃」も高年代層で高くなっている。

好きなコンビニスイーツ1位はローソン - 関東はセブン、北海道ではセコマが存在感

コンビニスイーツ購入者に、どのコンビニエンスストアのスイーツが最も好きかを聞いたところ(複数回答)、「ローソン」が36.5%、「セブン‐イレブン」が32.5%、「ファミリーマート」が17.1%となった。

10・20代では、「ファミリーマート」の比率が高くなっている。関東では「セブン‐イレブン」が1位、北海道では「セイコーマート」が高くなっている。

気に入っているコンビニスイーツ

「気に入っているコンビニスイーツ」について尋ねたところ、以下のような声が寄せられた。