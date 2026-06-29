東映エージエンシーは、2006年3月10日に発売されたオリジナルビデオ作品『魔法戦隊マジレンジャーvsデカレンジャー』について、特別ゲストを呼んでのコメンタリー上映会「『魔法戦隊マジレンジャーＶＳデカレンジャー』Vシネマ祝20年!松本寛也×さいねい龍二と観る生コメンタリー上映!」を、8月2日にクールジャパンパーク大阪 ＷＷホール(大阪市中央区)にて開催する。

「『魔法戦隊マジレンジャーＶＳデカレンジャー』Vシネマ祝20年!松本寛也×さいねい龍二と観る生コメンタリー上映!」は、両戦隊を代表して、『魔法戦隊マジレンジャー』より松本寛也(小津翼／マジイエロー役)と、『特捜戦隊デカレンジャー』よりさいねい龍二(赤座伴番／デカレッド役)が登壇。撮影当時の思い出や、20年の時を経た今だからこそ語れる貴重なエピソードや裏話など、ここでしか聞くことのできないトークを届ける。

松本寛也 (小津翼/マジイエロー)

さいねい龍二 (赤座伴番 / デカレッド)

開催概要

開催日：8月2日(日)1公演目／10:30 開場 11:00 開演、2公演目／13:00 開場 13:30 開演

出演：松本寛也 (小津翼/マジイエロー)、さいねい龍二 (赤座伴番 / デカレッド)

会場：クールジャパンパーク大阪 ＷＷホール(大阪府大阪市中央区大阪城3-6)

料金：特別席2,500 円(前方確約席)、一般席1,000 円

公演紹介・チケット購入サイト:https://www.udo.jp/shows/magideka2026

(C)2005 テレビ朝日・東映AG・東映ビデオ・東映