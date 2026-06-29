今週から7月に入り、今年も折り返し地点となりました。梅雨の最中であり、雨に濡れた緑もいっそう輝きを増していきます。お茶やスイーツを楽しみながら、ぼんやりと窓辺で過ごし時間もいいですね。

2026年6月・7月の新作5品まとめ(6月30日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで6月30日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

もちっと食感の2個入りのメロンパンケーキ、あんバターたっぷりのフランスパン、一口サイズのコーヒーロールケーキ、濃い宇治抹茶のバウムクーヘン、抹茶ラテを表現したかき氷カップなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」(158円)

価格 : 158円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

もちっとした食感が味わえる2個入りのパンケーキ。パンケーキ生地に、クラウンメロンのクリームとホイップクリームをサンドしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「たっぷりあんバターフランス」(170円)

価格 : 170円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

あんバターがたっぷり楽しめるフランスパン。もっちりとしたフランスパン生地にたっぷりのつぶあんと、バター入りマーガリンをサンドしました。

「もっちりクリームロール（コーヒー）」(346円)

価格 : 346円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

一口サイズのロールケーキ。もっちり食感のコーヒーロール生地で、コーヒー入りのホイップクリームを巻いています。

「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

濃い宇治抹茶生地とミルク生地の2層仕立てのバウムクーヘン。外側はホワイトチョコでコーティングしました。

［ファミリーマート限定］

「赤城 抹茶ラテ氷」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

抹茶ラテを表現した、まろやかな味わいのかき氷カップ。「天空の抹茶®」を使用した抹茶ラテかき氷の上にホイップをのせ、ほろ苦い抹茶の中にも、ほどよいホイップの甘みを感じられるように仕立てました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

6月30日発売の新商品は、クラウンメロンのクリームとホイップクリームをサンドした「もちっとクラウンメロンパンケーキ2個入」、たっぷりのつぶあんが味わえる「たっぷりあんバターフランス」、コーヒーロール生地でコーヒー入りホイップクリームを巻いた「もっちりクリームロール（コーヒー）」、宇治抹茶生地とミルク生地の2層仕立ての「濃い宇治抹茶のバウムクーヘン」、「天空の抹茶®」を使用した「赤城 抹茶ラテ氷」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。