Looopは2026年6月26日、「今夏の電気代とエアコン利用に関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年6月1日～5日、全国の20歳～69歳の家計を管理している男女1,109人を対象にインターネットで実施されたもの。

今夏の電気代とエアコン利用に関する調査

9割超が今夏の電気代に不安

今夏の電気代について「高くなるのでは」と不安を感じる人は、「非常に感じている」(51.9%)と「やや感じている」(39.9%)を合わせて91.8%に上った。

不安の理由として最も多かったのは「ホルムズ海峡の封鎖など中東情勢の緊迫化が長引いているため」(60.5%)で、「暑さによりエアコンの利用が増えるため」(56.7%)が続いた。

補助金再開でも約半数は不安が変わらず

補助金への認知

2026年7月～9月に実施予定の政府の「電気・ガス料金負担軽減支援事業(補助金交付)」については、72.1%が「知っている」と回答した。

年代別では60代(84.7%)の認知率が最も高く、50代(73.0%)、20代(72.5%)、30代(69.4%)と続き、40代(61.1%)が最も低かった。

一方、補助金があっても「不安は変わらない」(42.1%)、「むしろ不安が増す」(5.1%)を合わせた47.2%が依然として不安を抱えていることも分かった。

健康を重視しつつエアコンは節約したい"ジレンマ"

夏場のエアコン利用で「熱中症などの健康リスク」を優先すると答えた人は、「完全に健康リスク重視」(34.1%)と「どちらかと言えば健康リスク重視」(46.9%)を合わせて81.0%となった。

その一方で、電気代への不安からエアコンの稼働を減らしたり設定温度を上げたりする意向を示した人は84.3%。健康を守りたいという意識と、家計負担を抑えたいという現実の間で「夏のエネルギー・ジレンマ」が生じている実態が浮かび上がった。

年代別 今夏、エアコンの稼働を減らしたり、設定温度を上げたりしたいと思うか

年代別では、20代・30代でエアコン利用をできるだけ控えたいと考える人が過半数を占め、高齢層より若年層のほうが利用制限への意識が強い傾向も見られた。一方、高齢層にも「基本的にエアコンは使わないようにしたい」と考える人が一定数おり、熱中症予防に向けた情報発信の重要性も示された。

約半数の家庭で「エアコンバトル」を経験

電気代への不安が原因でエアコンの設定を巡る争いが起きたことはあるか

電気代への不安から、家族間でエアコンの温度設定や使用時間を巡る言い争いが起きたことがある人は、「よく起きる」(9.3%)、「たまに起きる」(26.3%)、「過去に1回～数回は起きた」(11.8%)を合わせて47.4%となった。

年代別 電気代への不安が原因でエアコンの設定を巡る争いが起きたことはあるか

年代別では若年層ほど「エアコンバトル」が起きやすい傾向も確認された。

Looopは、家計への不安からエアコンの利用を過度に我慢するのではなく、節電の工夫や熱中症対策に関する情報を社会全体で共有していく必要があるとしている。