「本当に体が震えるような感動を覚えました」。映画『急に具合が悪くなる』制作の経緯を聞かれ、濱口竜介監督が原作である往復書簡を映画化するまでの道のりを語った。

濱口竜介監督 =オフィシャル提供写真

映画『急に具合が悪くなる』制作の経緯

映画『急に具合が悪くなる』公開記念Q＆Aトークイベントが27日に都内で開催され、濱口竜介監督が登壇した。

最初に、司会者から制作の経緯を聞かれた濱口監督は、原作である哲学者・宮野真生子氏と文化人類学者・磯野真穂氏の往復書簡を読んだ時に「シンプルに感動したから」といい、「根本的にはとても知的で抽象的なやり取りなのですが、センチメンタルなものでは全くなくて、最終的には、ものすごく純度の高いエモーションがあった。おふたりが実際に会ったのは本当に数える程度だそうで、ほぼその手紙でしかないおふたりの関係性に、本当に体が震えるような感動を覚えました」と説明。

しかし、映画化にあたっては「本当にあらゆる苦労があった。原作は視覚的な要素がほとんどない。どうやって映画にするか本当に悩みました」と振り返る。ただ、テキストのやりとりを映画にしてもさすがに観客は楽しまないのではないか、という思いから、早い段階から会話劇を想定していたという。打開策となったのは、フランスからの制作オファーだった。

「フランスを舞台にした物語であれば、ある程度ずっと人がしゃべっていっても大丈夫なんじゃないか」と、原作の持つ“距離のある関係性”を再現するために、日本人とフランス人のキャラクター設定へと落とし込み、さらにふたりを結ぶ要素として監督自身が関心を持っていた「ユマニチュード」の概念を導入。これらの要素を掛け合わせることで、映画としての具体的な骨組みを見出していった。

「紆余曲折を経て、わらしべ長者的に、行き着いたところで何かにつながり、これだったら映画になるのではないかというものを集めた結果」と語った。

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