ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑いコンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した。

  • 「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

ビートきよしが現在の生活を語る

現在76歳となったきよしは、横浜でカラオケパブ「スター☆場」を経営し、ほぼ毎日店に立ちながら接客を行っている。営業中にもかかわらずマッサージを受けたり、居眠りしたりと自由すぎる姿を見せながらも、現在は週3日、人工透析を受ける過酷な闘病生活を送っていることも語った。

2021年に腎臓の病気である「ネフローゼ症候群」を発症したきよしは、「そのうち絶対逝くことが あると思ってやってる」「2回救急車で運ばれたんだよ。息苦しくなっちゃって、肺に水が上がって きちゃって」と命の危機に直面したことも。それでも、「我慢してポックリ逝ったら悔い残るでしょ」「食べちゃいけないものをバンバン食ってるし、だから俺の人生って楽しいよ」と破天荒な生き様を貫く。

さらに、相方との対照的な人生を振り返り、「よく考えてみたら、うちの相方って好き勝手なことできない。人の目があるから。俺は好き勝手なことできるから、生きてて幸せはどっちか考えた時、俺の方が幸せなんじゃないかなと思う」と、充実した表情で語った。

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過酷な闘病生活を語るも…ビートきよしが貫く破天荒な生き様「だから俺の人生って楽しいよ」
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