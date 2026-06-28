ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑いコンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した。

  • 「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

ビートきよしが相方のビートたけしについて語る「本当に最高の相方」

1972年に「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームを牽引したきよし。その後、番組MCや映画監督として世界的スターへと上り詰めた相方に対して、番組スタッフから「比べられることに劣等感は?」と問われると、きよしは「劣等感はない。相方は相方だし、個性が違うから」と即答する。

さらに「嫌な奴だったら、そういうふうに思ったかもしれない。良い奴だから頑張ってほしいって思う」「ハリウッドまで行って、そんなのお笑いでいない」とリスペクトを込めた。2人が最後に漫才をしたのは10年以上前だというが、「自分一人でやればいいんだけど、相方も人がいいのか、『せっかくやってきたんだから』と言って、『解散する』とは絶対言わない」と絆の深さを語った。

また、今年2月に行われたお笑いイベントで再会した際には、楽屋に挨拶へ行った際のやり取りや、舞台上に呼ばれたというエピソードも披露。「本当に最高の相方」と笑顔を見せた。

【編集部MEMO】
『ABEMAエンタメ』では、ABEMA厳選の「エンタメニュース」を動画にこだわって配信中。最新ニュースはもちろん、初出しの解禁情報をどこよりも最速で紹介する。さらに、“エンタメ情報の発信源”となっている芸能人・有名人のSNSをアベマ独自の目線でオリジナルニュース化。地上メディアと差別化したコンテンツ制作でアベマ世代の最旬とトレンドを届ける。

世界的スターへと上り詰めたビートたけしが相方のビートきよし、番組スタッフから「比べられることに劣等感は?」と問われ…
“何を切ればいいの…?”26歳の新鋭、最高位戦日本プロ麻雀協会・高津柚那が立つ夢のステージで、最強プロ達が牙を剥いて襲い掛かった「魔の220秒」 【Mトーナメント2026】6/26 予選1st P卓
『時計じかけのマリッジ』あやか×ゆか×なつえインタビューに反響 「中野プロほんとに面白い」「第2弾も...」
柴咲コウ、芸能界の“表に出ない部分”描いた主演作への思い「意味や意義を感じていただけたら」
年収4000万円ハイスぺ経営者は友人といるとき…現役アナウンサーが「一番イヤ」と感じた“衝撃の酒癖”とは
菅井友香「母が昔から宇宙人だと言われている」　父が測定器を向けると…
岡田結実、高校時代の不思議な体験を告白　一番星のような光が突然…
高橋ジョージ、「ロード」誕生の裏にあった不思議体験「それがなかったらレコーディングしていなかった」
妻を“怖い”と感じる夫は6割以上…EXIT兼近が原因を分析「これは人間関係において一番大事なこと」
え、まさか─? 日本プロ麻雀連盟が誇る「公然の秘密兵器」前田直哉が魅せた、堅い、堅い、ダイヤモンド麻雀! 【Mトーナメント2026】予選1st K卓
まちゃまちゃが結婚に思うこと「『お前が何言ってんだ』って言われると思うんですけど…」
まちゃまちゃがブレイクの裏で抱えていた「信じられないストレス」　その一番の原因は…
関連画像をもっと見る