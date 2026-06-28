世界的スターへと上り詰めたビートたけしが相方のビートきよし、番組スタッフから「比べられることに劣等感は?」と問われ…

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑いコンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した。

ビートきよしが相方のビートたけしについて語る「本当に最高の相方」

1972年に「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームを牽引したきよし。その後、番組MCや映画監督として世界的スターへと上り詰めた相方に対して、番組スタッフから「比べられることに劣等感は?」と問われると、きよしは「劣等感はない。相方は相方だし、個性が違うから」と即答する。

さらに「嫌な奴だったら、そういうふうに思ったかもしれない。良い奴だから頑張ってほしいって思う」「ハリウッドまで行って、そんなのお笑いでいない」とリスペクトを込めた。2人が最後に漫才をしたのは10年以上前だというが、「自分一人でやればいいんだけど、相方も人がいいのか、『せっかくやってきたんだから』と言って、『解散する』とは絶対言わない」と絆の深さを語った。

また、今年2月に行われたお笑いイベントで再会した際には、楽屋に挨拶へ行った際のやり取りや、舞台上に呼ばれたというエピソードも披露。「本当に最高の相方」と笑顔を見せた。