ビデオリサーチは、8月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(8月4日～31日)をまとめた。1位は、8月30日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間SP』で、ポスト数は14万3,819件に上った。

timelesz、Snow Manの企画で盛り上がり

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

1位の『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間SP』は、timelesz、Snow Manの企画が放送されていた番組中盤で毎分ポスト数に盛り上がりが見られ、両グループへの注目度の高さがうかがえる。同時間帯に放送されていた日本テレビ系『24時間テレビ』を抑えてのトップとなった。

横山裕のマラソンゴールシーンで最多毎分ポスト数

日本テレビ系『24時間テレビ48 あなたのことを教えて』(8月31日)は、約11万8,000件で2位。チャリティーランナー・横山裕のマラソンのゴールシーンで毎分ポスト数が最も多くなっていた。なお、8月30日のポスト数も約7万4千件で6位にランクインしている。

3位は、日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』で、約11万7,000件。『24時間テレビ』の後、両国国技館で番組初の生放送だった。マラソン完走後の横山裕も出演しており、「横山くんお疲れ様でした」といった声も投稿されていた。

毎分ポスト数が最も多くなったのは、SixTONESがオリジナルのタレを作る企画で、ゲストの城島茂が映ったシーンだった。

8月度テレビ番組ポスト数ランキング