カインズは5月13日、「『軽量』『コンパクト』『保冷機能』にこだわったカインズのUV対策・冷感アイテム10選」を公開した。

ポケット付き保冷ショルダー

両手が空くショルダー型で、買い物や公園遊びに最適な「ポケット付き保冷ショルダー」(980円)。保冷機能付きで、冷たいペットボトルやアイスの持ち運びにも重宝する。全4色(チャコールグレー、ライトグレー、ベージュ、ミントグリーン)のシンプルなデザインなので、親子でおそろいにするのもおすすめとのこと。

「コンパクトにたためる保冷トート」(980円)は、付属のゴムバンドで小さく収納できる保冷機能付きのトートバッグ。チャック付きのため中身が飛び出さず、マザーズバッグの代わりとしても活用できる。

コンパクトにたためる保冷トート

「ポーチとしても使える保冷ショルダー」(798円)は、コンビニなどの「ちょい買い」に便利なミニマルサイズ。ストラップを外せばバッグインポーチとしても使用できる。

ポーチとしても使える保冷ショルダー

「スマホが入るボトルカバー」(980円)は、これ一つで外出できるボトルカバー。500mlのボトルが入るメインポケットのほか、スマホ用ファスナーポケットと小物入れを備えている。

スマホが入るボトルカバー

「スティック氷のう」(1,480円)は、持ち運びに特化したスティック型の氷のう。真空断熱構造のボトルにより、氷や冷たさが長時間持続する。体の各部位に当てやすく、ハンドストラップ付きで携帯性にも優れている。

スティック氷のう

「保冷マルチクロス」(498円)は、生地同士がくっつく特殊素材を採用し、お弁当やボトルをサッと包める保冷クロス。内側はアルミ加工で、保冷剤と一緒に巻けば冷たさをキープできる。冷凍食品やアイスの持ち帰りなど、多目的に使用可能。

保冷マルチクロス

「氷のうリング」(1,180円)は、首元に装着するだけで手軽にクールダウンができるリング。水と氷を入れるシンプルな構造で、屋外での作業やスポーツ時の熱中症対策にぴったりとのこと。

氷のうリング

「涼しく感じる日傘としても使える折傘」(2,980円)は、遮光・UVカット率100%を誇る晴雨兼用傘。放射冷却生地の使用により、従来の日傘より頭部温度をさらに下げる効果があるという。

涼しく感じる日傘としても使える折傘

「パッカブルあご紐付きハット」(1,480円)は、UVカット率90%以上で、コンパクトに折り畳んで持ち運べる帽子。あご紐付きで風に強く、アウトドアやレジャーで活躍する。手洗い可能なため、常に清潔な状態で使い続けられる。

パッカブルあご紐付きハット

「縫い目のないアームカバーシリーズ」(498円～)は、縫い目のないシームレス仕様で、外した後に腕に跡が残りにくいアームカバー。3つの丈から服装に合わせて選択できる。

縫い目のないアームカバーシリーズ

9月29日まで、オンラインショップ限定で対象の「UV対策アイテム」が無料になるキャンペーンを開催している。