カインズは5月20日、従業員の取り組みを称える表彰式「CAINZ of the year」の「Excellent JOB(商品部門)」の開催にあたり、2025年に売上実績や社内投票で高い支持を集めたオリジナル商品4部門を選出した。

Excellent JOB(商品部門)

「Excellent JOB(商品部門)」は、売上データだけでなく「周りの人に薦めたい」など従業員の実感を重ね合わせて選考される。

今回は、用途に合わせて選べるジッパーバッグシリーズ「ジッパーバッグ」、ちょっとした間食やおやつにおすすめの「お菓子シリーズ」、おいしさと健康のニーズに応えつつ、手に取りやすい価格を実現したドッグフード「ぜいたく素材ごはん」、特殊機能繊維を生地全体に練り込んだウェア「疲労回復サポートウェア」の4商品が選ばれた。

「ジッパーバッグ」は、豊富なサイズと可愛らしいデザインが特徴のシリーズ。冷蔵・冷凍からレンジ解凍まで対応し、食品だけでなく小物の仕分けにも活躍する。2025年5月のリニューアル後は前年比で販売数を大幅に伸ばした。

ジッパーバッグ

「お菓子シリーズ」は、定番から素材を活かした商品まで豊富にそろうおやつシリーズ。小分け包装の大サイズと気軽に試せる小サイズを展開する。2025年9月の芋・栗シリーズ拡大後は前年比136%の売上を記録し、高いリピート率を誇っている。

お菓子シリーズ

「ぜいたく素材ごはん」は、鶏・牛の生肉や生サーモンを第一主原料とした香料無添加のプレミアムドッグフード。高たんぱく・低脂質で愛犬の健康と体重管理に配慮した。2025年4月の発売以来、累計18万個以上を売り上げている。

ぜいたく素材ごはん

「疲労回復サポートウェア」は、特殊機能繊維が遠赤外線を輻射し、血行促進や疲労回復、筋肉のコリ緩和をサポートする一般医療機器ウェア。シンプルなデザインで就寝時にも使いやすい。2025年9月の発売直後から注目を集め、半年で5万枚を販売した。

疲労回復サポートウェア

受賞に際し、各開発担当者からは売場づくりに本気で向き合った店舗メンバーへの感謝や、くらしの当たり前を支える商品づくりの裏側が語られた。