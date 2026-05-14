カインズは5月8日、2026年1月24日～2月23日まで開催した「カインズ にゃん祭り2026」の売上の一部から、222万円を公益財団法人どうぶつ基金へ寄付したことを発表した。

公益財団法人どうぶつ基金へ寄付

この取り組みは、人とペットが共生するコミュニティの実現を目指す活動の一環であり、今回で4回目となる。

今回の寄付金は、カインズと賛同メーカー各社が協力し、期間中に購入された猫用フードや用品の売上から拠出。寄付金はどうぶつ基金を通じて、飼い主のいない猫に不妊手術を施し、繁殖を防止する「さくらねこTNR」、多頭飼育崩壊の救済、譲渡活動の支援に役立てられる。

期間中は、26店舗にて物資支援を目的とした「くみまちしっぽ応援ボックス」を設置した。2月14日のバレンタインデーにちなみ、新しい家族を待つ猫たちへの贈り物「バレンニャイン」として、新品のおもちゃや爪とぎの寄付を募集。集まった物資は、各地域の自治体と連携する保護猫団体へ届けられた。

応援ボックス

同社は2024年12月に環境省と「保護犬・保護猫の譲渡促進に関するパートナーシップ」を締結している。店舗での譲渡会「くみまち犬猫譲渡プロジェクト」の開催や、オンラインマッチングサービス「しっぽの出逢い」の運営など、ハード・ソフト両面から保護動物を支援する体制を強化している。

今後も全国の自治体や保護団体と手を携え、地域の保護犬・保護猫が健やかに暮らせる社会の実現を目指す。