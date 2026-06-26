櫻坂46守屋麗奈「もう足が上がらない！」国立競技場でのライブの裏話を告白…ステージ裏での知られざる苦労に元乃木坂46山崎怜奈も「わかる！」

◆国立競技場のステージに感動
れなち：リスナーさんからこんなメールが届いています。「櫻坂46といえば、4月におこなわれたばかりの国立競技場でのアニバーサリーライブ！ 初めて国立競技場という大舞台に立って、印象に残っていることをお聞きしたいです」といただきましたが、国立競技場での2DAYSはすごかったですよね！
守屋：本当にすごかったです。まず入った瞬間の客席の数がすごすぎて、なんだか不思議な感覚でした。
れなち：実際にパフォーマンスしてみてどうでしたか？
守屋：オープニングは、メンバーが横一列になって出ていく演出だったんですけど、そこで初めて会場にお客さんが入った状態を見て、すごく感動して、もうポターって涙が……。
れなち：わあ……もう最初から。
守屋：はい、あのシーンは感動しましたね。
◆ライブ中の知られざる苦労
れなち：裏側で起こったハプニングとか、エピソードって何かありました？
守屋：ハプニングではないですけど、（次の出番のために）ステージの下を通ってセンターステージまで移動するっていうのが……。
れなち：はいはい！ メインステージの横とは別に、アリーナのど真ん中に組まれているステージから登場したりしますもんね。
守屋：そういうときに移動しなきゃいけないんですけど、それが結構、自力で移動しなきゃいけなくて。しかも台の下なので……。
れなち：そう！ お客さんから見えているのは（ステージの）通路なんだけど、その下も通路になっているんですよね。
守屋：なっているんです。そこが結構低いので、どうしてもかがんで進まなきゃいけないんですよ（笑）。
れなち：ほふく前進みたいに。
守屋：はい、もうあれが大変で（笑）。
れなち：ダンスより何より、そこで筋肉を使うんですよね。すごく分かります。
守屋：そうなんです！ それで筋肉痛になるくらいかがんで移動するので……。
れなち：全員が滑車を使うわけにはいかないから、全員ですごい体勢になって歩いていくんですよね（笑）。
守屋：あれがもう本当に……諦めようかなって思うくらい。
れなち：会場が広いぶん、その裏側は……しかも、何十メートルもほふく前進みたいな姿勢で歩いた後、またガンガン踊るわけですからね（笑）。
守屋：そうなんです。「もう足が上がらない！」と思いながら（笑）。
れなち：ハハハ（笑）！ わかるなぁ、これ伝わってるかな～（笑）。本当にお疲れさまでした。
守屋：ありがとうございます。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM