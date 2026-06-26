櫻坂46守屋麗奈「もう足が上がらない！」国立競技場でのライブの裏話を告白…ステージ裏での知られざる苦労に元乃木坂46山崎怜奈も「わかる！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」。6月3日（水）の放送には、櫻坂46守屋麗奈さんが登場！ 本記事では、櫻坂46が4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなったライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」について語った模様をお届けします。

◆国立競技場のステージに感動

れなち：リスナーさんからこんなメールが届いています。「櫻坂46といえば、4月におこなわれたばかりの国立競技場でのアニバーサリーライブ！ 初めて国立競技場という大舞台に立って、印象に残っていることをお聞きしたいです」といただきましたが、国立競技場での2DAYSはすごかったですよね！

守屋：本当にすごかったです。まず入った瞬間の客席の数がすごすぎて、なんだか不思議な感覚でした。

れなち：実際にパフォーマンスしてみてどうでしたか？

守屋：オープニングは、メンバーが横一列になって出ていく演出だったんですけど、そこで初めて会場にお客さんが入った状態を見て、すごく感動して、もうポターって涙が……。

れなち：わあ……もう最初から。

守屋：はい、あのシーンは感動しましたね。

◆ライブ中の知られざる苦労

れなち：裏側で起こったハプニングとか、エピソードって何かありました？

守屋：ハプニングではないですけど、（次の出番のために）ステージの下を通ってセンターステージまで移動するっていうのが……。

れなち：はいはい！ メインステージの横とは別に、アリーナのど真ん中に組まれているステージから登場したりしますもんね。

守屋：そういうときに移動しなきゃいけないんですけど、それが結構、自力で移動しなきゃいけなくて。しかも台の下なので……。

れなち：そう！ お客さんから見えているのは（ステージの）通路なんだけど、その下も通路になっているんですよね。

守屋：なっているんです。そこが結構低いので、どうしてもかがんで進まなきゃいけないんですよ（笑）。

れなち：ほふく前進みたいに。

守屋：はい、もうあれが大変で（笑）。

れなち：ダンスより何より、そこで筋肉を使うんですよね。すごく分かります。

守屋：そうなんです！ それで筋肉痛になるくらいかがんで移動するので……。

れなち：全員が滑車を使うわけにはいかないから、全員ですごい体勢になって歩いていくんですよね（笑）。

守屋：あれがもう本当に……諦めようかなって思うくらい。

れなち：会場が広いぶん、その裏側は……しかも、何十メートルもほふく前進みたいな姿勢で歩いた後、またガンガン踊るわけですからね（笑）。

守屋：そうなんです。「もう足が上がらない！」と思いながら（笑）。

れなち：ハハハ（笑）！ わかるなぁ、これ伝わってるかな～（笑）。本当にお疲れさまでした。

守屋：ありがとうございます。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM