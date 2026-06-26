日向坂46藤嶌果歩 地元・北海道の写真集撮影に感激「久保史緒里さんや渡邉理佐さんが雪景色のなかで撮影されているのを見て…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。6月19日（金）の放送は、髙橋と藤嶌の2人でお届け！ 本記事では、藤嶌のファースト写真集「果実の歩幅」について語った模様を紹介します。髙橋：パーソナリティの藤嶌果歩が写真集を発売します。おめでとう！藤嶌：わーい！ ありがとうございます！髙橋：早速ですが、現段階でお話できることをリスナーさんにも伝えていただければと思います。藤嶌：発売は誕生日の3日前の8月4日（火）です！ そして、タイトルが「果実の歩幅」に決定しました！髙橋：タイトルを発表したのも早かったよね！ びっくりした。藤嶌：そうなんですよ。結構いろいろ候補があるなかで「これがいいです！」って言って選ばせていただきました。やっぱり、自分の名前が入っていると特別感があるかなって。「果実の歩幅」略して“果歩”なので。髙橋：えっ!? そういうこと？藤嶌：そういうことなんです！髙橋：マジで気づかなかった（笑）。藤嶌：え～（笑）!?髙橋：“果歩だから果実にしたのかな”くらいしか思ってなかったから、略したら果歩になるなんてまったく……ファンの皆さんには言ってる？藤嶌：言ってはいますけど、もうちょっと念押ししたほうがいいですね（笑）。「果実の歩幅」略して果歩です、よろしくお願いします！髙橋：しかも、もう表紙も出てるよね？藤嶌：そうなんです。表紙が4パターンあります。髙橋：ちょっと怒涛の情報解禁に追いつけてない（笑）。藤嶌：すごい（笑）。ありがとうございます、見てくださって。髙橋：ちなみに私は……どのタイプか忘れちゃったんだけど、羊のやつ（＠Loppi＆HMV 限定版）が好きでした。やっぱり、かわいい！藤嶌：うれしい！ あの羊のやつは、（表紙に）選ぶか選ばないかめちゃくちゃ迷ったんです。髙橋：え!? なんで!?藤嶌：ポスターとかにありそうだなと思ったんですけど、表紙となると、なんだかもっとちょっと王道というか、ノーマルな自分のほうがウケがいいのかなとかいろいろ考えて。なので、通常版は“アイドル藤嶌果歩”っていう感じのものにしていただきました。髙橋：そうだね、笑顔がはじけちゃって。あとこれ（Sony Music Shop 限定版）もいいね！藤嶌：これは念願の北海道の雪景色で撮影しました。髙橋：いいね、儚いわ。藤嶌：雪景色のなかで撮るっていうのが1つの夢でして。坂道グループの大先輩の久保史緒里さんや渡邉理佐さんも、雪景色のなかで写真集を撮られているのをファン時代からたくさん見ていて“うわあ、いいな～”と思っていたので、「私も地元・北海道で！」とお願いをして、撮影させていただきました。夢がかなってうれしかったですね。――番組ではほかにも、藤嶌が写真集「果実の歩幅」のもう1つの撮影地であるアメリカ・マイアミの思い出を語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46