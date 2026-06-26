津田健次郎「車椅子でウィリーを…」初共演のドラマ現場で実感じた織田裕二の凄さとは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。6月21日（日）の放送では、津田も出演するテレビ朝日ドラマプレミアム「ダブルエッジ～甦った男」で共演した織田裕二さんについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「津田さん、このたびは『ダブルエッジ 蘇った男』のご出演おめでとうございます！ 捜査一課の管理官役とのことですが、役作りで何か意識したことはありましたか？ また、織田裕二さんとの共演はいかがでしたか？ 撮影中のエピソードなどありましたら、ぜひお教えください」

◆織田裕二との初共演を振り返る

津田：テレビ朝日で放送されます「ダブルエッジ～甦った男」というドラマに出演させていただきます。織田裕二さんとは初めて（の共演）だったんですけども、本当にフランクで、とてもよくお話になる方なんですよ。芝居の延長線上で気分をつくるために話していらっしゃるのか、そうじゃないのかっていう境界線がなくて。普通のお話をしているときも、カメラが回っていないときも、そういうモードでお話されているところが見受けられて、「そういうアプローチもあるか」と思って、すごく面白かったんですよね。

織田さんは結構大変な役といいますか、車椅子に乗っている刑事という設定なんですよ。なので、現場入りするまでのあいだに車椅子の練習をすごくされたみたいです。カメラが回っていないときもずっと車椅子で過ごしていらっしゃったんですけど、普通にめちゃくちゃ上手でした。ウィリーなんかもされていましたよ（笑）。すごく楽しかったですね。ぜひ観ていただけたらなと思っております。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking