秋元康 60代で“1級小型船舶操縦士免許”を取得！報告を受けたタモリ「ずいぶん遅いね」と苦笑い

◆秋元康 60代で国家資格を取得
秋元：今はもうヨットはやっていないのですか？
タモリ：あまりやっていないね。
秋元：まあでも大がかりですもんね、またタモリカップ（タモリさんが主催を務めていたヨットレース）をやるとなると。
タモリ：うん……あれも10年やって終わったけどね。
秋元：僕は去年の夏、1級船舶（小型船舶操縦士免許）を取ったんですよ。
タモリ：へぇ、ずいぶん遅いね。
秋元：遅いんですよ（笑）。やっぱり、60歳を過ぎてから何か新しいことをやろうと思って。だんだん歳を取ると“初めて”がなくなるじゃないですか。それで、あれがなかなか難しくて……海図？
タモリ：うん、海図は難しい。
秋元：2枚の三角定規を合わせながら（線を引いたりして）……。
タモリ：俺が取ったときは1級から4級まであった時代で。
秋元：はい。
タモリ：船に乗って「自分の位置から煙突が何度に見えるか？」っていうのがあったけど、今もある？
秋元：あります。
タモリ：あるんだ。
秋元：沿岸に漁師さんたちの網だったり、浅瀬があったりするじゃないですか。それを海図を見ながら、ここは浅瀬で……と把握するのが想定外に難しかったですね。
タモリ：俺は、海図は好きだな。眺めているだけで……。
秋元：タモリさんは好きそうですよね。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy