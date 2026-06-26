秋元康 60代で“1級小型船舶操縦士免許”を取得！報告を受けたタモリ「ずいぶん遅いね」と苦笑い

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、タモリさんと秋元康さん。本記事では、タモリさんが長年愛している“ヨット”について語り合った模様をお届けします。

◆秋元康 60代で国家資格を取得

秋元：今はもうヨットはやっていないのですか？

タモリ：あまりやっていないね。

秋元：まあでも大がかりですもんね、またタモリカップ（タモリさんが主催を務めていたヨットレース）をやるとなると。

タモリ：うん……あれも10年やって終わったけどね。

秋元：僕は去年の夏、1級船舶（小型船舶操縦士免許）を取ったんですよ。

タモリ：へぇ、ずいぶん遅いね。

秋元：遅いんですよ（笑）。やっぱり、60歳を過ぎてから何か新しいことをやろうと思って。だんだん歳を取ると“初めて”がなくなるじゃないですか。それで、あれがなかなか難しくて……海図？

タモリ：うん、海図は難しい。

秋元：2枚の三角定規を合わせながら（線を引いたりして）……。

タモリ：俺が取ったときは1級から4級まであった時代で。

秋元：はい。

タモリ：船に乗って「自分の位置から煙突が何度に見えるか？」っていうのがあったけど、今もある？

秋元：あります。

タモリ：あるんだ。

秋元：沿岸に漁師さんたちの網だったり、浅瀬があったりするじゃないですか。それを海図を見ながら、ここは浅瀬で……と把握するのが想定外に難しかったですね。

タモリ：俺は、海図は好きだな。眺めているだけで……。

秋元：タモリさんは好きそうですよね。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy