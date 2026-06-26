フジテレビは26日、「フジテレビ AI利活用ポリシー」を公表した。AIを人の創造性を支える手段と位置づける一方、生放送など重要な役割で利用する場合は視聴者らに説明し、AI生成物は必ず人が確認する方針を明記。報道では現実をとらえた映像・音声・画像と、AIによる生成・改変物を明確に区別するとしている。

生放送など業務上重要な役割でAIを利用する場合、視聴者・利用者・関係者に分かりやすく説明すると明記。AI生成物については必ず人が確認し、過誤が生じた場合は説明、訂正、是正を行う。重要な意思決定や判断は、最終的に人間の責任で行うとした。

報道分野では、現実をとらえた映像・音声・画像と、AIによって生成または大幅に改変されたものを明確に区別。AI生成物を用いる場合はラベリングなどで視聴者の誤認を防ぎ、ディープフェイクなど他者の人格や名誉、社会の正常な判断を毀損する目的でのAI利用は行わないとした。

また、個人情報、取材情報、視聴者データなどを厳格に管理し、著作権、肖像権、商標権などの知的財産権も尊重。AIに関する研修やセミナーを継続的に実施し、現場主導でAI利活用を進める文化を醸成する。

同社は「AIを利活用しないこともリスク」とし、リスク対策を講じながら、AIを積極的に利活用していく考えを示している。