25周年を迎える都市型音楽フェス「SUMMER SONIC 2026」が、8月14日から16日までWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。WOWOWは今年もオフィシャルTVとして、千葉・ZOZOマリンスタジアムと幕張メッセで行われるマリンステージ、マウンテンステージ、ソニックステージ、パシフィックステージの模様を届ける。

「SUMMER SONIC 2026」

国内外のトップアーティストが集結し、日本にいながら世界レベルのラインナップを楽しめる「SUMMER SONIC」。25周年イヤーとなる今回は、規模を拡大して3日間の開催となる。

配信は、DAY-1が8月14日、DAY-2が8月15日、DAY-3が8月16日。いずれもWOWOWオンデマンドでライブ配信される。WOWOWオンデマンドは国内限定のサービスで、スマートフォン、PC、タブレット、スマートテレビなどで視聴可能だ。

配信アーティストは後日発表予定となっている。