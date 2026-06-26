25周年を迎える都市型音楽フェス「SUMMER SONIC 2026」が、8月14日から16日までWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。WOWOWは今年もオフィシャルTVとして、千葉・ZOZOマリンスタジアムと幕張メッセで行われるマリンステージ、マウンテンステージ、ソニックステージ、パシフィックステージの模様を届ける。
国内外のトップアーティストが集結し、日本にいながら世界レベルのラインナップを楽しめる「SUMMER SONIC」。25周年イヤーとなる今回は、規模を拡大して3日間の開催となる。
配信は、DAY-1が8月14日、DAY-2が8月15日、DAY-3が8月16日。いずれもWOWOWオンデマンドでライブ配信される。WOWOWオンデマンドは国内限定のサービスで、スマートフォン、PC、タブレット、スマートテレビなどで視聴可能だ。
配信アーティストは後日発表予定となっている。
【編集部MEMO】
SUMMER SONICは、国内外のアーティストが出演する都市型音楽フェス。東京会場と大阪会場を中心に開催され、海外のビッグネームから国内アーティスト、新進気鋭のミュージシャンまで幅広いラインナップで支持を集めてきた。洋楽・邦楽、ロック、ポップス、ヒップホップ、ダンスミュージックなどジャンルを横断する構成が特徴で、日本にいながら世界基準のライブを体感できるフェスとして定着している。2026年は25周年イヤーとして、規模を拡大し3日間開催される。