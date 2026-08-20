EBiDANで、超特急やM!LKの弟分グループ・Lienelの近藤駿太、高岡ミロが、きょう20日に放送されるフジテレビ系音楽バラエティ特番『ミュージックジェネレーション』3時間スペシャル(19:00～)に出演する。

令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに紹介する同番組。今回は「夏の名曲」をテーマに、世代別の定番ソングや「夏にライブで見たいバンド」「夏のせつないラブソング」などを取り上げる。

令和世代のゲストとして、Lienelから近藤と高岡が番組初登場。2人そろってゴールデン番組に出演するのは今回が初めてで、近藤が「“ミロ大暴れ回”です」と予告するほど、高岡がスタジオで存在感を発揮する。

M!LKの難易度高いコールに三村マサカズ「こりゃ無理だ」

番組では、各世代に聞いた「ライブに行きたい現役ボーイズグループ8選」を発表。BE:FIRST、M!LK、Snow Man、超特急、なにわ男子らの特色あるライブを映像で紹介する。

現役ボーイズグループのメンバーである近藤と高岡は、ライブを楽しむためのメンバーカラーやコールを平成、昭和世代にレクチャー。M!LKのライブ映像に登場する難易度の高いコールを見た三村マサカズは、「こりゃ無理だ」と笑う。

Lienelの「超絶SUMMERでバカになれ」も紹介されるといい、ボーイズグループ特集で印象に残ったグループを聞かれた近藤は、「やっぱりLienelですね(笑)」と即答。

「『超絶SUMMERでバカになれ』を紹介していただいたんですけど、最近の映像の方がバカになりきれてるので、ぜひそっちを見てもらいたいなっていうのと同時に、あれがゴールデン帯で流れるのがちょっと楽しみです。みんなびっくりするんじゃないかな?」

自分たちのライブ映像がゴールデン帯で流れることへの期待を口にした。

高岡ミロ「僕自身も8号車」 尊敬する超特急・リョウガに喜び

一方、高岡がボーイズグループ特集で挙げたのは、先輩グループの超特急だった。

「大好きで尊敬するリョウガさんがいらっしゃる超特急をVTRで見ることができてうれしかったです」と喜び、自身も超特急のファンを指す“8号車”であることを告白。「これを機に8号車の輪を広げていけたらいいなと思いました」と語る。

「夏の名曲」の企画では、近藤がサザンオールスターズを挙げ、「全世代のみなさんが知っていて、さらに愛され続ける楽曲っていうのはなかなかないと思うので印象に残りました」とコメント。

高岡は、indigo la Endのある楽曲のタイトルを事前アンケートで思い出せなかったものの、収録でVTRに登場したことを明かし、「すてきなアーティストさんがたくさんいるなかで、僕たちLienelもアーティスト、アイドルとして3世代で愛される楽曲を出せるように頑張ろうと思いました」と刺激を受けた。

2人そろって初のゴールデン 近藤駿太「“ミロ大暴れ回”です」

2人そろっての初めてのゴールデン番組出演に、高岡は「ゴールデン帯のバラエティーで(近藤と)二人で出られるなんて本当にうれしい限りです」と喜ぶ。

収録では緊張していたものの、MCのさまぁ～ずから「休憩のようにやっていいから!」と声をかけられ、「一気に緊張が解けて、楽しく収録に臨めました」という。

近藤も、「僕たちは、先輩や初対面の方がいると緊張して猫をかぶってしまうところがあるのですが、みなさんが温かくて、素の感じですごく楽しんで収録に臨めました」と振り返る。さまぁ～ずは昔から好きだったそうで、共演を喜んだ。

そして、番組の見どころを聞かれた近藤は、「今回僕たち二人での初めてのゴールデン番組出演ということで、ミロが大暴れしております。“ミロ大暴れ回”です」とアピール。「僕がたくさん助け船を出しましたので、そこをぜひ楽しみにしていただければなと思います!(笑)」と予告する。

これに高岡は「やばいフリするなよ! ファンのみんなが放送見てびっくりしちゃうよ?(笑)」とツッコミ。「今回、共演させていただいた方々が大御所の方ばかりですごく緊張したのですが、自分なりに伸び伸びと発言させていただけたかなと思っておりますので、ぜひ放送を楽しみに待っていてほしいなと思います!」と呼びかけた。

このほか、秋元康総合プロデュースのシアターボーイズプロジェクト・Cloud tenから福間しん、本田高優がテレビ初出演。山之内すず、syudou、長谷川忍、横澤夏子、南野陽子らも出演し、小森隼は沖縄から中継で参加する。

【編集部MEMO】

Lienel(リエネル)は、2022年の「EBiDAN AUDITION」を経て結成された6人組メインボーカル＆ダンスグループ。芳賀柊斗、近藤駿太、高岡ミロ、森田璃空、武田創世、高桑真之の6人で、2023年4月29日に結成・お披露目された。グループ名は、フランス語で“永遠の絆”を意味する「Lien eternel」に由来する。

(C)フジテレビ