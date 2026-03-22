29日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』1時間スペシャル(22:00～)に和田アキ子が出演。同日生放送されるTBS系『アッコにおまかせ!』最終回に密着する。

和田アキ子

「生放送バラエティ番組で同一司会者による放送年数の最長記録」としてギネス世界記録にも認定された『アッコにおまかせ!』。3月上旬、最終回の生放送に先んじで現場入りから同行すると、到着早々向かった打ち合わせ室には2つの炊飯器と16種類のおかず、控室には「和田アキ子専用タオル」が。本番前にはラジオ体操も行っていた。

さらに、20年以上の信頼関係を築く番組総合演出や作家、朝食担当などへのスタッフインタビューで、和田アキ子の座長としての覚悟や底知れぬ優しさも明らかになる。

そして番組では、29日に生放送される『アッコにおまかせ!』最終回に密着予定。他局の番組が最終回に密着するのは異例だ。「泣くかな? どんな気持ちになるかわからない」と話す和田だが、生放送の日に何を語るのか。率直な想いに迫る。

激動の芸能界を生き抜いて58年、冠番組を「肩をたたかれる前に引退したかった」と話す和田が、今何を想うのか。葛藤、そして本音を赤裸々に告白する。

また、芸能生活58年の和田の素顔を知る所ジョージ、ヒロミ、出川哲朗らのインタビューと最愛の夫からの激励の手紙をもとに、和田の魅力や実はおちゃめな素顔をひも解く。

出会って50年近い4歳下の後輩・所ジョージは、いまだに電話がかかってくると背筋が伸び「不整脈になる(笑)」とポロリ。一見強そうに見える和田だが、譜面がボロボロになるまで何度も歌を練習している姿を見て、実は繊細な“歌手・和田アキ子”の素顔を語る。

ヒロミは、15歳近くも上の大先輩にもかかわらず、出会った当初から「アッコちゃん」呼び。存在が“ボス”でありながら、みんなが慕うその面倒見のよさを告白する。昔は夜中に電話がかかってきて「ちょっと悩んでんねん」など、テレビでは見せない一面もあったという。

さらに、30年来の姉弟関係のある出川は、最初は怖さのあまり「まあぶっちゃけて言いましょう。嫌いでしたね(笑)」と暴露するも、それを上回る愛情深い人間性に惹きつけられたエピソードを告白する。

【編集部MEMO】

和田アキ子は、昨年11月の『アッコにおまかせ!』で、「自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思ってました。目標にしていた40周年を迎えることができたので、これが一番いいタイミングだと思って」と、26年3月での番組終了を発表した。

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