60歳の誕生日を迎えようとしているストリッパー。がんと闘い、痛みを抱え、それでも還暦のステージへ――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「私が踊り続けるわけ5 ～60歳還暦のストリッパー物語～後編」を、28日に放送する。

還暦のステージに立つ星愛美さん

日本最高齢、59歳のストリッパー・星愛美さんは、脚の痛みとがん再発への不安を抱えながら、何とか舞台に立ち続けてきた。胸にあるのは「還暦まで踊り続けたい」という強い思いだ。

劇場では若い踊り子たちが愛美さんの背中を追っていた。新人のゆう希さんは、愛美さんの指導の下、難しいパイプ椅子の演目に挑戦。自分だけの表現をつかもうとしていた。一方、リナさんは、病による休養を乗り越え、デビュー5周年のイベントで新たな演目に挑む。彼女もまた、愛美さんの生き方に強く引かれていた。

後輩の成長は、愛美さんに新たな覚悟を突きつける。彼女たちが成長すれば、いつか自分の出番はなくなっていく。だから自分も、それ以上の踊りを見せなければならない。60歳を前にしてなお、愛美さんは自らを追い込んでいた。

だが、がんの経過観察にも不安が残り、脚の痛みが再び襲う。体調も日によって揺れる日々…。

そんな中、悲しい知らせが届く。余命宣告を受けながらも愛美さんの踊りを見るために、劇場に足を運び続けた同い年の女性ファン・ようこさんの訃報だった。同じ肺がんを抱え、励まし合ってきた2人。還暦のステージで再会を果たすことはかなわなかった。

全てを抱えて向かう還暦の舞台。人生の集大成とも言えるステージで、愛美さんは何を見せるのか…。

ナレーションは前編に引き続き、本仮屋ユイカが担当する。

星愛美さんの還暦ステージに涙する後輩ストリッパーたち

(C)フジテレビ