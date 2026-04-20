18日に放送された日本テレビ系のドキュメントバラエティ番組『アナザースカイ』(毎週土曜22:00～)に、アイドルグループの＝LOVEが出演。SNSでは、彼女たちの頑張りや軌跡、そして今現在の姿に「泣いた」というコメントが数多く上がった。

＝LOVEは指原莉乃プロデュースのアイドルグループ。メンバー10人の“アナザースカイ”である沖縄に全員が赴いた。まずは、センター・佐々木舞香＆野口衣織がグループ結成当初からの夢を叶えた場所へ。過去のライブ会場を巡りデビュー当時を振り返る。

ブレイク前の悔しさが糧となり地道な努力を重ねた日々…石垣島で願いが叶うという山の頂上で目前に控えた大舞台・国立競技場ライブへの心境を語る。そして、デビュー9年、指原PがVTRで出演し、メンバーについて「誰も自分がセンターに立ちたいという欲のない横並びの中の良いグループ」「私にとっての宝物…宝物以上です」と語り、涙した。

この10人の姿に、X(Twitter)では、立て続けに「泣いた」「見ながらボロボロ泣いている」「アナザースカイでこんなに泣いたの初めて」の嵐。指原の名もあり、華々しくデビューしたが、いつまで経っても「指原莉乃プロデュース」の名がどうしてもついてしまう苦難、コロナ禍、チケットを売りきれなかった際の悔しさなど、数多くの壁にぶち当たってきた。そんな彼女たちの過去への想いに共感し、今の人気の姿に、相当多くの視聴者が感動しているようだった。

彼女たちの経歴を知っている視聴者からは「30分じゃ足りない」「この時間内で語りきれないほどの想いと魅力」「かわいい、かっこいい、面白いが揃ったアイドル」と、イコラブへの強い想いを投稿しているほか、「好きになったのは最近だけど、イコラブのおかげで毎日が楽しくなった」と、昨今の楽曲ヒットでファンになった人たちのコメントもちらほら。

「一生懸命なイコラブが大好き」「デビューから9年。みんな大きくなったなぁ」「メンバーの10人のバーベキューの料理、食べてみたい」「国立、応援しています」「国立、絶対成功させようね!」などエールであふれ、「イコラブに出逢えて幸せだと改めて思った」「イコラブ好きで良かった」といった熱意あふれる投稿で埋まった。

沖縄の青い海、パラセイリング、バーベキュー…沖縄を楽しみながら10人が過去を振り返る姿に「完全保存版」と豪語するファンも。

この放送は、TVer、huluなどで見逃し配信されている。