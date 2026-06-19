池袋PARCOは7月3日より、7月に60周年を迎える円谷プロダクションのヒーロー『ウルトラシリーズ』とのコラボレーション企画、「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」を開催する。

池袋PARCO「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」

本企画では、タトゥーアーティストやグラフィックデザイナーとして活動するアーティスト「TAPPEI」による描き下ろしキービジュアルが登場。独自の世界観やペンのタッチで、誰もがどこかの空をみて思い描くことができる様な青空と雲をモチーフにし、空想のウルトラマンが表現されている。

池袋PARCO「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」ULTRAMAN LIMITED POP UP SHOP(左)アーティストコラボT-shirts(8,800円or 11,000円)、(右)ULTRA SKY T-shirts(8,800円)

また7月10日～26日までの期間中、ウルトラマンシリーズ60周年を記念するオリジナルアパレル商品や「TAPPEI」×池袋PARCOのコラボTシャツを扱う「ULTRAMAN LIMITED POP UP SHOP」が、PARCOに初出店。今回のために新たに描き下ろされたアーティストコラボデザイングッズが多数登場するほか、人気のLIVE PRINTも実施。自身のTシャツにウルトラマンや怪獣の絵柄がプリントされる様子を、間近で見ることができるという。

池袋PARCO「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」抽選会「ULTRA SUMMER CHANCE」景品一例

さらに、ウルトラマンの限定グッズやTAPPEI直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスターなど、希少な商品が当たる抽選会「ULTRA SUMMER CHANCE」も開催されるほか、「TAPPEI」描き下ろしキービジュアルステッカーがもらえるレストランカフェイベントなど、ウルトラマン60周年にちなんだ様々な企画が用意されている。

「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」の開催期間は7月3日～16日。

渋谷PARCO MUSEUM TOKYO「SHUWATCH with U」

なお、PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F)では、企画展「SHUWATCH with U」も同時に開催される。本展では、その圧倒的なビジュアルイメージと精神性を起点に、12名の国内外で活躍するアーティストたちがそれぞれの視点で“ウルトラマン”を再解釈。絵画、立体など多彩な表現を通して、没入感のある新たな空間を展開するという。開催期間は7月3日～8月3日。

(C)円谷プロ