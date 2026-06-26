ワークポートは6月25日、「2026年夏のボーナス」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年6月9日～6月16日、全国20代～40代のビジネスパーソン203名を対象にインターネットで行われた。

今夏のボーナス「支給あり」は57.6%

対象者全員に2026年夏のボーナス(賞与)は支給される予定か聞いたところ、「支給予定(支給された)」と回答した人が57.6%と過半数を占めた。一方で、「支給されない」と答えた人は26.1%となった。

約6割が「前年からの増額なし」

今夏のボーナス支給があると回答した人に、支給額は昨年の夏と比べてどうなる見通しか聞いたところ、「変わらない」が42.7%で最多となった。「やや減る(減った)」(10.3%)、「大幅に減る(減った)」(5.1%)と答えた層を合わせると、全体の約6割(58.1%)が前年からの増額なしという結果になっている。

一方で、「やや増える(増えた)」(23.9%)、「大幅に増える(増えた)」(3.4%)は合わせて27.3%にとどまった。社会的に賃上げへの注目が集まっているものの、その動きがボーナスの支給額には十分反映されていない現状が浮き彫りとなった。

ボーナスが支給されても「ゆとりは生まれない」48.7%

続いて、夏のボーナスが支給されることで生活にゆとりは生まれるか聞いたところ、「あまりゆとりは生まれない」(35.9%)、「まったくゆとりは生まれない」(12.8%)が合わせて48.7%だった。ボーナスというまとまった支給があってもなお、生活実感が好転しないと感じる人が半数近くにのぼるシビアな現状が浮き彫りとなった。

ボーナスの使い道、「貯蓄」が半数を占め最多

さらに、今夏のボーナス支給があると回答した人に使い道を聞いたところ(複数回答可)、「貯蓄(現預金)」が50.4%と最も多く、約半数の人がボーナスを貯めておきたいと考えていることがわかった。次いで「生活費の補填(日々の食費・光熱費など)」が41.0%にのぼり、物価高騰が続く中、まずは生活を守ることを優先する働き手の姿勢がうかがえた。

その一方で、「趣味・娯楽・推し活」と回答した人も27.4%にのぼり、将来への備えや生活の補填を優先しつつも、自身の楽しみのために活用しようとする人も一定数存在することがわかった。

7割以上が節約や貯蓄など防衛志向へシフト

次に、昨今の物価高によってボーナスの使い方に対する意識は変わったか聞いたところ「節約を意識するようになった」が30.8%で最多となった。さらに、「貯蓄・資産運用を重視するようになった」(23.9%)、「生活費(補填)を最優先にするようになった」(18.8%)を合わせると、全体の73.5%と7割以上の人が生活防衛志向を強めていることがわかった。

一方で、「むしろ消費意欲が高まった(今のうちに買おうなど)」と答えた人は0%だった。長引く物価高を背景に、ボーナスの使い方においても慎重な姿勢が広がっていることがうかがえる結果となった。

今夏のボーナスへの本音

最後に、今夏のボーナスに対する本音や具体的な使い道を聞いたところ、物価高や各種支払いの負担を背景に、生活防衛を意識する声が多く寄せられた。その一方で、限られた予算の中で楽しむ「メリハリ消費」や、将来を見据えた「自己投資」に活用したいという前向きな声もみられた。

物価高で広がる生活防衛の声

「継続的な物価高が怖くて旅行や外食費などに対する消費マインドが弱くなった」(30代・男性・製造)



「夏のボーナスで旅行に行く予定だったが、物価高により"近所のスーパーで少し高い刺身を買う旅"に変更となった」(40代・男性・管理)



「契約社員はそもそもボーナスがひと月分に満たないほどしか出ないので、国内旅行やちょっとした自分へのご褒美などささやかな消費でなくなってしまう」(30代・女性・営業)



「税金の支払い、保険の支払いに充てるようになった」(30代・男性・接客販売)



「子供の学費や住宅ローンに消えていく」(40代・男性・製造)



「余裕がないので使えない」(40代・男性・機械系エンジニア)

メリハリ消費や自己投資に関する声