6月も終盤。この時期は、給料日やボーナスの支給日を楽しみにしている人も多いのではないだろうか。そう、夏のボーナスの時期がやってきた。ボーナスの支給は、今までの仕事の頑張りをお金という形で実感できる機会だ。一方で、まとまったお金が入ることで気が大きくなり、つい無駄遣いをしてしまったという経験がある人も少なくないのではないだろうか。

そこで今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年6月18日に実施した、ボーナスと貯蓄に関するアンケートの結果を紹介する。

物価高が続くなか、ボーナスを無駄遣いせず貯蓄や資産形成に回している人はどのような工夫をしているのか。多くの人が実践する「ボーナス節約術」が寄せられた。

ボーナスを無駄遣いせず、貯蓄や資産形成に回したことがある人は72.2%

「受け取ったボーナスを無駄遣いせず、貯蓄や資産形成のためにお金を確保したことはありますか?」と尋ねたところ、「ある」と回答した人が72.2%、「ない」と回答した人が27.8%という結果に。物価高が続く今、ボーナスの使い方に関しても節約志向が強いことがうかがえる。

ボーナスを無駄遣いしないために心がけていること

「ボーナスを無駄遣いせず、貯蓄や資産形成に回すために心がけていることを教えてください。」と尋ねたところ、下記のような声が上がった。

予算やリミットを決めておく

「この日までに決められなかったら買わない」「〇万は貯蓄に回す」など貯金に回す金額や欲しいものを買う金額をあらかじめ決めておき、衝動的な爆買いを防ぐという意見が多く見られた。

貯蓄する金額を決めてから残ったお金を使っている(60代/男性/宮城県/IT関連技術職)



貯蓄や投資に使いたいので自分に対するご褒美は3万程度と決めています(40代/男性/静岡県/IT関連技術職)



買いたいものは1つと決めている。残りは運用(40代/男性/東京都/事務・企画・経営関連)



ボーナスをもらうまでに必要なものを決めている。もらった時点で必要なものが決まっていなければ貯蓄に回す(60代/男性/兵庫県/その他・専業主婦等)

自分の中でルールを決めている

金額の限度やリミットを決めておく以外にも、口座を使い分けたり、夏と冬でお金の使い方にメリハリをつけたり、購入までに時間をおいたりするなど、自分なりのルールを決めている人も。

最初に決めた額を別口座に移し、そこからのみ使用するようにする(50代/男性/千葉県/その他・専業主婦等)



自分へのご褒美は次の給料が入るまで待つ(40代/男性/愛知県/事務・企画・経営関連)



欲しいものは「お気に入り」や「欲しいものリスト」に入れておく。すぐ買わない。しばらくしてもう1度確認してみる。だいたいは特に要らないものになっている。そしてそれを削除するだけ。そうすれば何も買う必要はなくなる。どうしても欲しいと思えるものが残っていれば買えばいいだけ(40代/男性/兵庫県/事務・企画・経営関連)



夏は旅行に大半を消費、冬は貯蓄を主にして、メリハリを付けている(70代/男性/愛知県/技能工・運輸・設備関連)



旅行に行くが、マイルや宿泊予約を比較して節約している(50代/男性/神奈川県/事務・企画・経営関連)



若い頃から、老後に資産で困らないために、ボーナスはなるべく一括払いの個人年金や生命保険の購入に充てている(70代/男性/静岡県/専門サービス関連)

ボーナスに限らず、定期的に節約する

ボーナスと聞くと気が大きくなることもあるはず。そのため、定期的な貯蓄の工夫を、ボーナスが支給された月にも適用している人の声も上がった。

毎月給料から2万円を定期預金にしていた(50代/男性/千葉県/その他・専業主婦等)



手取り額から決まった金額を投資に回すような設定にしている(40代/女性/東京都/事務・企画・経営関連)

物価高騰が続く現代。ボーナスの支給は仕事のモチベーションにも、生活の心理的な負担軽減にもつながってくるもの。だからこそ、一時の高揚感で無駄遣いをして後悔することのないよう、自分なりにルールやリミットを設定して計画的な支出を心がけることが大事なのかもしれない。

ボーナスと貯蓄に関するアンケート

調査時期: 2026年6月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート