ボーナスシーズンになると、職場の先輩や上司から「昔のボーナス事情」や当時の景気の盛り上がりについて、思い出話を聞く機会もあるかもしれません。今の20代の若手社員からすると、「かつての20代は、実際にはどれくらいの金額を受け取っていたのだろう?」と、当時のリアルな世相や支給額に興味を抱くことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、40代以上の会社員をしているマイナビニュース会員301名を対象に、「20代の頃のボーナス事情」についてアンケートを実施。当時のリアルな支給額と、語り継がれる“あの頃”の本当の姿を調査しました。

「毎年支給」が7割超えも、安定してもらえない層も

まず、20代の頃にボーナスが支給されていたかどうかを尋ねたところ、「毎年支給されていた」は75.7%と高い割合を占めました。多くの人が定期的に賞与を受け取っていたことがわかります。

しかし、残りの約4分の1を見てみると、「支給される年とされない年があった」(9.3%)、「ほとんど支給されなかった」(5.6%)、「支給されなかった」(7.6%)という回答が並びました。当時の若手社員全員が当たり前のようにボーナスを満額受け取っていたわけではなく、企業の業績や景気の波に翻弄され、安定してもらえていない層も一定数存在していたことがうかがえます。

支給額ボリュームゾーンは30万〜50万円未満

では、気になる「1回あたりの支給額」はいくらだったのでしょうか。

最も多かった回答は「30万円以上50万円未満」が25.6%となりました。次いで「20万円以上30万円未満」が23.4%、「10万円以上20万円未満」も16.5%という結果になっています。

当時を振り返るエピソードでは華やかな声も聞かれますが、1回あたりの支給額が「100万円以上」と回答した人はわずか0.7%にとどまりました。全体で見ると「50万円未満」が半数近くを占めており、誰もが高額な賞与を受け取っていたわけではない、当時のリアルな支給実態が明らかになりました。

20代を振り返って「もったいなかった」と感じる使い道やエピソード

支給額のデータそのものは堅実に見えますが、当時の先輩たちはその使い道にどのような実感を抱いているのでしょうか。アンケートで「20代を振り返って、『もったいなかった』と感じる使い道やボーナスに関するエピソード」を具体的に聞いたところ、バイクや高級車、ブランド物、飲み会、旅行にまとまったお金を投じた、時代感のある振り返りが多数寄せられました。

「排気量の高い高級車を勢いで買ってしまった」(57歳/男性/輸送用機器 自動車含む)



「当時オートバイのツーリングブームで職場の同僚から勧められて免許取得・バイク本体及び専用用品購入・保険加入とかなりの金額を投じて趣味に散財した。楽しい思い出は沢山できたが、今思うと分不相応な贅沢過ぎたバブル期だった」(63歳/男性/サービス その他)



「服と靴を毎週買っていた」(57歳/女性/銀行)



「アルコールの勢いで訪れたキャバレー、バー等に費やした飲み代、タクシー代などに使った」(73歳/男性/輸送用機器 自動車含む)



「ほとんどのボーナスを家電や衣類に使っていた」(57歳/女性/専門店 その他小売)



「普段着ないようなスーツを買った」(69歳/男性/サービス その他)



「自動車のパーツを有名メーカーに買い替えた」(62歳/男性/教育)



「飲み代に消えた」(51歳/男性/建設・土木)



このように、当時の流行や趣味、夜遊びなどにアクティブにお金を使った経験に対して、今振り返ると「もったいなかった」と感じる側面もあるようです。支給額自体は現代と変わらないボリュームゾーンであっても、お金を使う場所の選択肢や世の中の空気感には、当時ならではの華やかさがあったことがうかがえます。

昔はすごかったという声もあるが、支給額も安定度も人によって差がある結果に

華やかなエピソードが語られることもある一方で、実際のデータを紐解いてみると、20代の頃のボーナスは支給額も安定度も人によって差がある結果となりました。

一律に高額な賞与が支給されていたわけではなく、当時の日本経済の急激な変化や、業界ごとの成長の歪みといった複雑な時代背景が、それぞれの数字や思い出に色濃く反映されています。好景気の恩恵をストレートに享受できた層がいる一方で、激しい経済の変動に直面していた層も同時に存在していたという、当時の多様な経済環境の現実が浮かび上がりました。

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20代のボーナスに関するアンケート

調査時期: 2026年6月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 301名

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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