乃木坂46賀喜遥香「今度は絶対に行きたい！」福井県を訪れるも断念した“観光スポット”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月18日（木）の放送では、6月13日（土）、14日（日）に開催された「真夏の全国ツアー2026」福井公演に参加した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2026』福井公演に参加してきました！ ライブでは、たくさん元気をもらえて、改めて乃木坂46が大好きだなと感じる1日でした！ せっかく福井県に来たので、福井県立恐竜博物館にも行ってきました！ ライブと観光の両方を楽しめて、とても思い出に残る福井遠征になりました。福井に連れてきてくれてありがとう！」（埼玉県）賀喜：本当だ！ ティラノサウルスのでっかいフィギュアみたいなのがいる（笑）。いいな～！ ライブ会場から福井県立恐竜博物館までが遠かったっぽいんですよね。私も行きたかったな～！実は、お母さんとお父さんもライブを観に来てくれたんですけど、お母さんも「遠いから行かれへんかもしれへんわ、行きたかってんけどなぁ～」みたいなことを話していたんです。だから、私たちも行けないなと思って。だけど、今度また福井県に行かせていただける機会があったら、絶対に行きたいなと思っています！――ほかにも番組では、賀喜先生が2026年バージョンのかきうちわを作る様子もオンエアされました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info