楽天、村林・中島の活躍で2点リード
西武対楽天、6回終了時点で楽天が2対0とリード。楽天は2回裏、村林一輝と中島大輔のタイムリーで2点を先制。以降、両チーム無得点が続いている。
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|68
|27
|39
|2
|.409
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|69
|25
|43
|1
|.368
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|68
|40
|28
|0
|.588
|2
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|69
|37
|31
|1
|.544
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17