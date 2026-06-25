「次に殺されるのは……私？」100年前のアメリカで、先住民オセージ族が次々と毒殺、銃殺される不可解な事件が発生した。犠牲者は数十人に及び、人々を恐怖に陥れた連続怪死事件。その裏には、誰もが信頼していた“ある人物”の恐るべき陰謀が隠されていた。

100年前に起きた“連続怪死事件”

NHK BS『ダークサイドミステリー 先住民オセージ族連続怪死事件～笑顔に隠された陰謀～』は、6月26日(11:00～)に放送。実在の事件をもとに、その真相と時代背景をひも解く。

番組が取り上げるのは、今から約100年前、アメリカで実際に起きたオセージ族連続怪死事件。先住民オセージ族の人々が、一人また一人と毒殺や銃殺によって命を落とし、犠牲者は数十人に及んだとされる。町全体が何者かに支配されているかのような異様な空気の中、事件は長く真相が見えないまま続いていった。

“笑顔の裏”に隠されていた陰謀

番組では、事件の黒幕とされる人物の実像にも迫る。周囲からは優しく信頼されていた人物が、なぜ陰謀を企てるに至ったのか。背景には、莫大なオイルマネーをめぐる欲望や、当時のアメリカ社会に根深く存在した“先住民への差別”があったという。“笑顔”の裏に隠された陰謀を通して、事件の本質を描いていく。

この事件は、レオナルド・ディカプリオ、ロバート・デ・ニーロ出演の映画『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』(23)でも大きな注目を集めた。番組では映画で描かれた出来事も手がかりにしながら、史実をもとに事件の経緯や社会背景を徹底検証。欲望と差別が生んだ惨劇の真相に迫る。