俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)のクランクアップ映像が、公開された。

今回公開されたのは、主人公・和歌子を演じた有村のシンガポールでのクランクアップ映像。シンガポールの有名な屋台街・ホーカーセンターで、謎の男を演じる栗原颯人とのシーンを撮り終えた有村がクランクアップを迎えた様子が収められている。

最後のカットがかかると、シンガポールの現場スタッフから大きな拍手が送られ、有村が手でハートマークをつくって笑顔で応えた。さらに、天野監督から労いの品が贈られ、熱いハグを交わすなど、撮影現場の熱量の高さがうかがい知れるクランクアップとなった。 今回、2児の母を有村は「私もすごく(子供役の)2人に助けられたところもたくさんありました」と、共演した子役たちへ感謝を伝え、「この物語が女性3人の青春の物語になったらいいなと思います」とコメントした。

さらに、「シンガポールのスタッフの方々も、チームの一員になってくださって本当に感謝しています。皆さんがいなかったら最後までやりきることができませんでした」と、現地スタッフへも感謝の言葉を送っていた。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会