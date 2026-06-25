秋元康「タモリさんには絶対に勝てないなと思いました」放送作家時代に感じた“発想の違い"とは？

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、タモリさんと秋元康さん。本記事では、お2人が初めて会ったときのエピソードについて語り合った模様をお届けします。

◆「笑っていいとも！」以来の共演

秋元：何年ぶりですかね、タモリさんにお会いするのは。

タモリ：俺も考えていたんだけどね……。何年ぶりだっけ？

秋元：「笑っていいとも！」（フジテレビ系）に出していただいたのが最後だと思います。

タモリ：そうすると、「笑っていいとも！」が終わってもう12年だから……。

秋元：（共演したのは）恐らく13年前ですかね。

タモリ：それくらい前かな。

秋元：タモリさん、一番はじめにお会いしたときのことは覚えていますか？

タモリ：それは覚えてるよ。

秋元：僕が高3か大学1年のときに、「タモリのオールナイトニッポン」に一番下のハガキ選びとして入ったんですよ。

タモリ：そうそう、大学生だったと思うよ。

秋元：それくらいですね。僕はときどき、その昔話をするんですけれど、「あのときのタモリさんには絶対に勝てないな」と、放送作家として思いました。

タモリ：あ、そう。

秋元：発想が違うんですよね。放送作家ってやっぱり、どこかフォーマットがあって「こういうラジオ番組を作りたい」というのが頭にあるじゃないですか。タモリさんの場合は“興味”なんですよね。 だから、放送が始まる2時間くらい前にお入りになって、雑談しているんだけども、それがネタになるんですよ。例えば、「“ジョン君”っていう単なる男性器を収めるサヤみたいなのを作ろう」っておっしゃって……（笑）。

タモリ：フフフ（笑）。あれはね、そういう下ネタを言うときに、そのものを言うわけにはいかないじゃない。

秋元：はい。

タモリ：だから、何か（別の言葉に）変えようっていうことで、男性を「ジョン君」、女性を「マロンちゃん」って言ってたの。そうしたら、誰かが「ジョン君のマフラーです」って、編んで送ってきたんだよ（笑）。

秋元：送られてきましたね（笑）。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy