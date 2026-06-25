「チリの国旗を持って踊ってた」新しい学校のリーダーズ、南米ファンからの“熱烈なラブコール動画”に大感激！

――初のラテンアメリカツアーにワクワク
KANON：今年の12月に、チリ、メキシコでの単独ワンマンが決定いたしました！
MIZYU：行きます！ 南米、中南米、行きます！
SUZUKA：やばいよ！
KANON：ワンマンですって。メキシコは2回目なんですよね。
MIZYU：2年前ですね。
KANON：チリは初。
RIN：今回はラテンアメリカツアーっていうことで、ブラジルのフェスに出演させていただいて。ブラジルも初めて行きますし。
SUZUKA：プリマヴェーラ！
RIN：そう、ブラジルでは南米最大級の音楽フェス「Primavera Sound」です。チリ行って、ブラジル行って、メキシコに行って、なかなか激しいね。
MIZYU：どうなるんだろう。でも南米進出を夢見ていたので。待ってくださっているファンの方が、SNSを通して「どうしてチリに来ないんだ！」とか「どうしてブラジルに来ないんだ！」とアピールしてくれていたのを知っていたので、「ついに会えるんだな」って思うとすごく嬉しい！
SUZUKA：メキシコはちょっと想像できるやん、1回やったから。あの熱量をもう1回味わえるのが嬉しいなって。でも、チリは全然想像できない。
MIZYU：いや〜、チリトマトみたいな気分になってしまうな！ チリの知識が足りないよね。
RIN：SNSで我々がチリ公演を発表した後に、チリにいるAGファンたちが集まって、「Chanka Chanka」をチリの旗を持って踊っている動画を見たのね。可愛くて、みんながこんなに（私たちのことを）待ってくれているんだと思ったら、ライブをするのがすごい楽しみになってきた。
KANON：SNSだけ見ていても熱量が伝わってくるってことはさ、行って直で味わったらとんでもないよね。とんでもないものを味わいたい！
SUZUKA：ずっとラブコールを送ってくれたAGファンのみんな！
全員：Arigato!!!
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info