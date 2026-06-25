「チリの国旗を持って踊ってた」新しい学校のリーダーズ、南米ファンからの“熱烈なラブコール動画”に大感激！

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。6月22日（月）の放送では、初のラテンアメリカツアー「FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026」への思いを明かしました。

――初のラテンアメリカツアーにワクワク

KANON：今年の12月に、チリ、メキシコでの単独ワンマンが決定いたしました！

MIZYU：行きます！ 南米、中南米、行きます！

SUZUKA：やばいよ！

KANON：ワンマンですって。メキシコは2回目なんですよね。

MIZYU：2年前ですね。

KANON：チリは初。

RIN：今回はラテンアメリカツアーっていうことで、ブラジルのフェスに出演させていただいて。ブラジルも初めて行きますし。

SUZUKA：プリマヴェーラ！

RIN：そう、ブラジルでは南米最大級の音楽フェス「Primavera Sound」です。チリ行って、ブラジル行って、メキシコに行って、なかなか激しいね。

MIZYU：どうなるんだろう。でも南米進出を夢見ていたので。待ってくださっているファンの方が、SNSを通して「どうしてチリに来ないんだ！」とか「どうしてブラジルに来ないんだ！」とアピールしてくれていたのを知っていたので、「ついに会えるんだな」って思うとすごく嬉しい！

SUZUKA：メキシコはちょっと想像できるやん、1回やったから。あの熱量をもう1回味わえるのが嬉しいなって。でも、チリは全然想像できない。

MIZYU：いや〜、チリトマトみたいな気分になってしまうな！ チリの知識が足りないよね。

RIN：SNSで我々がチリ公演を発表した後に、チリにいるAGファンたちが集まって、「Chanka Chanka」をチリの旗を持って踊っている動画を見たのね。可愛くて、みんながこんなに（私たちのことを）待ってくれているんだと思ったら、ライブをするのがすごい楽しみになってきた。

KANON：SNSだけ見ていても熱量が伝わってくるってことはさ、行って直で味わったらとんでもないよね。とんでもないものを味わいたい！

SUZUKA：ずっとラブコールを送ってくれたAGファンのみんな！

全員：Arigato!!!

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info