ドラマ『一次元の挿し木』で石見崎唯役を演じる白石聖。二転三転するミステリーだからこそ、「セリフの裏で何を考えているのか」「描かれていない時間に何をしていたのか」まで想像しながら役作りをしていると明かした。

  • 白石聖

    白石聖

白石聖がドラマ『一次元の挿し木』撮影中に意識していること

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『一次元の挿し木』(7月5日スタート 毎週日曜22:30〜23:25 全10話)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行われ、山田涼介、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、堀田真由、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介が登壇した。

七瀬悠(山田)が所属する研究室の教授である石見崎明彦の姪・石見崎唯役を演じる白石は、「二転三転していくミステリーということで、私自身も整理しながら撮影に臨んでいる」といい、「セリフの裏で実際は何を考えているのか、本心はどこにあるのかというところを探りながら演じていて。登場人物が本当に多く、自分の役が描かれていない部分もあるので、そこで彼女は一体何をしていたのか、何を考えていたのかということを考えながら演じています」と話した。

すると、鈴木も「ほかのところをすごく読まないと分からないですよね。自分のことがほかの方のシーンで語られていたりするから、全部読まないと(笑)!」と共感。このリアクションに白石は「そうなんですよ!」と喜びながら、「もう頭がパンパンで(笑)」と撮影中の苦労を明かしていた。

ドラマ『一次元の挿し木』ストーリー

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚がくの結果が出る――人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……その全てが、一本の線でつながっていく。悠は、過去と現在をつなぐ巨大な闇へと踏み込んでいく――。

白石聖、複雑な展開に「整理しながら撮影」
『ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン』が7月23日よりディズニープラスで独占配信開始
朝ドラ『風、薫る』地震ニュースで朝休止、昼放送　あす26日もW杯で総合は休止
山田涼介、主演ドラマで演じる役が“すごく美男子”設定「どう出したらいいのかなと(笑)」　撮影中に意識していることを明かす　ドラマ『一次元の挿し木』制作発表記者会見
ドラマあるある 第100回 【漫画】「えー!?」「主人公は必須の携行品」手錠で拘束されたときの“脱出イリュージョン”
宇宙船がベーカリーに不時着!? 韓国×タイ合作BLドラマ『宇宙ベーカリー』FODで配信
「30年にわたって同じ場所で続いた性暴力事件」おびえる被害者を前に市長が決意したこととは――実在事件をもとにした衝撃の社会派ドラマ『サンブル川の事件』第3回
台湾の青春ファンタジーBLドラマ『Smile After Tears』が6月24日よりU-NEXTで独占レンタル配信開始
『一流シェフのファミリーレストラン』最終シーズンの予告映像と場面写真4点が公開
夢をまっすぐ語り続け、それを支える日々の美しさを描き切った『サバ缶、宇宙へ行く』最後の最後まで“心が洗われる”作品
『銀河の一票』が最終話前に問う「正しく強く生きる」意味　敗者たちが近づく「ほんとうの幸い」
ファン・イニョプ×イ‧ヘリ主演のドラマ『君へと続く僕のドリーム!』が7月13日よりU-NEXTで独占配信開始
関連画像をもっと見る