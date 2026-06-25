白石聖、複雑な展開に「整理しながら撮影」

ドラマ『一次元の挿し木』で石見崎唯役を演じる白石聖。二転三転するミステリーだからこそ、「セリフの裏で何を考えているのか」「描かれていない時間に何をしていたのか」まで想像しながら役作りをしていると明かした。

白石聖

白石聖がドラマ『一次元の挿し木』撮影中に意識していること

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『一次元の挿し木』(7月5日スタート 毎週日曜22:30〜23:25 全10話)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行われ、山田涼介、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、堀田真由、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介が登壇した。

七瀬悠(山田)が所属する研究室の教授である石見崎明彦の姪・石見崎唯役を演じる白石は、「二転三転していくミステリーということで、私自身も整理しながら撮影に臨んでいる」といい、「セリフの裏で実際は何を考えているのか、本心はどこにあるのかというところを探りながら演じていて。登場人物が本当に多く、自分の役が描かれていない部分もあるので、そこで彼女は一体何をしていたのか、何を考えていたのかということを考えながら演じています」と話した。

すると、鈴木も「ほかのところをすごく読まないと分からないですよね。自分のことがほかの方のシーンで語られていたりするから、全部読まないと(笑)!」と共感。このリアクションに白石は「そうなんですよ!」と喜びながら、「もう頭がパンパンで(笑)」と撮影中の苦労を明かしていた。

ドラマ『一次元の挿し木』ストーリー

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚がくの結果が出る――人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……その全てが、一本の線でつながっていく。悠は、過去と現在をつなぐ巨大な闇へと踏み込んでいく――。