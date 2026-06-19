持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月18日より、エリア限定6月新商品のTVCM『550(ゴーゴー)ランチ&ミニ冷やしわかめうどん』篇を、九州・山陰・山口エリア限定で順次放映している。

「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」は、10時～14時のランチタイム限定でお得な価格で楽しめる九州・山陰・山口エリア限定シリーズで、「牛焼肉 得弁ランチ」と「とり天 得弁ランチ」の2種類から選ぶことができる。いずれも価格は550円。

「ミニ冷やしわかめうどん」(160円)は、国産小麦100%の“讃岐うどん麺”に、わかめと天かすをトッピング。かつお、煮干し、昆布の旨味に生姜の風味を効かせた、専用の「冷やしうどんつゆ」をかけていただく、さっぱり涼やかなサイドメニューとなっている。

新TVCM『550(ゴーゴー)ランチ&ミニ冷やしわかめうどん』篇では、「牛焼肉 得弁ランチ」と「とり天 得弁ランチ」の美味しさが明るく元気に表現されている。ジューシーな牛焼肉を炒めるシーンや、サクッと揚げたとり天の臨場感あふれるカットなど、食欲をそそるシズル演出が見どころに。また、初夏を感じる「ミニ冷やしわかめうどん」も登場する。

いずれも、6月18日より九州、山陰、山口エリア限定で順次公開されており、ほっともっと公式YouTubeでも観ることができる。