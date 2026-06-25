BACONは8月1日～16日、世界の人気カブトムシやクワガタと触れ合えるイベント「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都台東区浅草橋)で開催する。

世界のレア昆虫が大集結

期間中は、本物の木を使用した自然のような特設空間のなかで、子どもから大人まで楽しめる夏休み限定の特別な体験を提供する。

会場内では、定番のカブトムシやノコギリクワガタや虹色に輝くニジイロクワガタをはじめ、人気のヘラクレスオオカブトやコーカサスオオカブト、オオクワガタといった貴重な昆虫たちと触れ合うことができる。今年は「オウゴンオニクワガタ」と「タランドゥスオオツヤクワガタ」も登場。8月8日からは、迫力満点のサタンオオカブトやギラファノコギリクワガタなどの激レア種も追加する。

ヘラクレス

サタンオオカブト

混雑を避けてゆっくり楽しみたい人に向け、1日1組限定の「プライベート貸切プラン」も用意した。毎日17:10からの50分間、最大10名まで館内を貸し切ることができる(料金は縁日チケット付きで2万円、事前予約制)。

このほか会場内には、ソニー・ミュージックエンタテインメントが開発中のAR昆虫採集ゲーム「バグハン！」とのコラボブースも登場する。オリジナル作品がアプリに反映される塗り絵コーナーのほか、アプリをダウンロードした来場者にはアプリ内で使える限定昆虫を配布する。

開催時間は10:00～17:00まで。会期中無休。入場料は大人1,100円、3歳から中学生までの子どもは800円。