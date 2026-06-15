パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは6月12日から、majicaアプリ会員限定「超マジ還元祭」内の企画として、食品・日用品など20～100品を"1年前の価格"にクーポンで値下げする「買い物チートデー」を国内グループ店舗(ドン・キホーテ、MEGA ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等)で実施している。

買い物チートデー

5月29日より実施している超マジ還元祭では、物価高により日々の買い物負担が高まる中、食品・日用品など生活に身近な商品をお得に購入できる企画を複数展開している。同社は、物価高が続く今だからこそ、生活に身近な商品を少しでもお得に、そして気兼ねなく買い物できる機会を提供したいという想いから、同キャンペーンを企画したという。

食品・日用品など20～100品を"1年前の価格"に

買い物チートデーは、食品・日用品など生活に身近な20～100品を対象に、"1年前の価格"に戻すことに挑戦する企画。値上げ実感の強い食品・日用品を中心に、majicaアプリクーポンを配信する。対象商品数、対象商品、クーポン限定数は店舗により異なる。実施期間は6月12日～6月30日。

毎日参加できる「サイコロ抽選」

6月30日までの期間中、同アプリ上で毎日参加できるサイコロ抽選を実施する。アプリ会員であれば、期間中に毎日参加できる。サイコロでゾロ目がそろうと、当日と翌日の買い物に対するポイント倍率がアップする。

ポイント付与条件、付与時期、付与上限、対象外商品等の詳細は、アプリまたはキャンペーン特設ページで確認できる。