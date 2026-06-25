日銀の利上げにより、日本の政策金利は約30年ぶりとなる1％台に到達しました。預金や個人向け国債など、これまで以上に安定資産にも注目が集まる環境となっています。

一方、株式市場ではAIや半導体関連銘柄が相場をけん引する一方で、値動きの大きさから先行きを不安視する声もあります。こうした局面では、短期的な人気だけでなく、長期の実績にも目を向けたいところです。

そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、10年実績で5ツ星評価を獲得した注目ファンドの特徴について解説してもらいます。

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10年実績で見るファンドの評価軸

6月の日銀金融政策決定会合では、政策金利が0.25％ポイント引き上げられ、約30年ぶりとなる1％程度の水準となりました。政策金利が1％となることで、預金金利の引き上げなどを背景に、預金や個人向け国債など元本の安定性を重視した資産でも、これまでと比べて一定のリターンが期待できる環境となりつつあります。

一方で、株式や投資信託などのリスク資産においても、投資対象や運用スタイルによるパフォーマンスの差がこれまで以上に意識される局面となっています。

こうした環境下では、投資判断の参考となる客観的な指標がより重要になります。その一つが、リターンやリスクなどの運用実績をもとに評価されるファンドレーティング（格付け）です。

NISAではオルカン（全世界株式）やS&P500連動ファンドが人気を集めていますが、10年実績で評価された5ツ星ファンドを見ると、それ以外にもさまざまな投資スタイルが存在します。

そこで今回は、2026年5月末時点で10年実績を有する5ツ星ファンドの中から、リターン上位およびシャープレシオ上位のファンドを取り上げ、その特徴を見ていきます。

NISAで買える 5ツ星 10年リターン上位ファンド

図表1 NISAで買える 5ツ星 10年リターン上位ファンド ※ウエルスアドバイザーのデータをもとにSBI証券作成（2026年5月末基準）、SBI証券で購入可能なNISA・成長投資枠対象で運用期間10年以上のファンドを10年リターン順に表示、上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません

NISAで買える 5ツ星 10年シャープレシオ上位ファンド