新NISAの普及もあり、投資といえばオルカンやS&P500を積み立てるイメージが強くなりました。

また、2026年に入り、日経平均株価は史上最高値を更新する場面が続いており、キオクシアなど驚異的な成長を見せる、日本株も存在感を高めています。

そこで今回は、SBI証券デジタル営業部 高橋陽輝さんに、日本株の魅力や少額から始められる個別株投資について解説してもらいます。

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2026年に入り、5月末から6月初旬にかけて日経平均株価は史上最高値を何度も更新し、好調なマーケット環境が続いています。

以前はアメリカをはじめとする先進国の株価指数にパフォーマンスで負けてしまうことが多かった日本株ですが株価上昇、日中の売買代金増加によって注目を集めています。

このようなマーケット環境の中で、「日本株投資をはじめてみたい、もっと知りたい」と 興味を持たれる方も増えているのではないでしょうか？ 今回は投資信託とは異なり、自分で銘柄を選んで買う、日本株の個別銘柄投資についてご紹介します。

日本株の取引をはじめる人が増加中

年初からの好調なマーケット環境を受けて、日本株取引をはじめる人が増えています。 一方で、日本株は通常100株単位での取引となるため、「まとまった資金がないとはじめにくい」と感じる方もいるかもしれません。

日本株は通常100株単位で取引されますが、近年は1株単位で購入できるサービスも増えており、少額から個別株投資を始めやすくなっています。

話題の企業や日常生活でなじみのある企業の株式も、比較的少ない資金から購入できるケースがあります。

実際に、初めて日本株を取引される方の中には、10万円以内でスタートする方も多く、思ったよりも投資のハードルは高くないことがわかります。

ところで、6月といえば多くの企業で夏のボーナスが支給される月だと思います。また、4月からの新生活にも慣れ、仕事やプライベートが少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。

ボーナスの一部や貯蓄に回っていた資金の一部を日本株投資に使ってみてもよいかもしれません。

2026年のパフォーマンス、実はオルカンを超えている？！ 日本株の真の実力とは

では、実際に日本株の実力を確認してみましょう。 例として、2026年初から5月末までのオルカン（eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー））と日経平均株価、個別株のソフトバンクグループのパフォーマンスを比較してみました。 年初1月5日の終値（基準価額）を100としたとき、5月末時点でそれぞれいくつになっているかを計算します。 5月末時点でオルカン：112.64に対し、日経平均株価は127.96と高い結果を残しています。 また、個別銘柄であるソフトバンクグループの株価は162.31という数字を残しておりオルカンに大差をつける結果となっています。

10年・20年先を見据えてオルカンを積み立てているユーザーからすると、ある期間だけを切り取って比較するのは不満に感じるかもしれません。 一方で、AI・半導体の世界的な大相場に乗った日本株の実力はご理解いただけたのではないでしょうか。

※当社時系列データをもとに作成、2026年1月5日から5月29日までで作成し、配当・分配金再投資は考慮せず。日経平均株価は株価指数、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）は投資信託、ソフトバンクグループは個別銘柄であり、それぞれ投資対象やリスク・リターン特性が異なります。掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果または株価の上昇を示唆・保証するものではありません

NISA成長投資枠ではじめる 初めての株取引で選ばれた銘柄とチャレンジ銘柄

今回は、これからはじめての個別株投資を検討されている方に向けて、 SBI証券で個別株投資をはじめた方が、初めて取引をした銘柄を上位10銘柄ピックアップいたしました。

これらの銘柄はS株（単元未満株）を利用することで、少額から株式投資をスタートすることができます。 NISAのつみたて投資枠・成長投資枠の両方を投資信託の取引に利用するのも一つの選択肢ですが、 成長投資枠を個別株投資に利用し、リターンや配当を狙うのも戦略の一つではないでしょうか。

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※2026年06年16日掲載記事