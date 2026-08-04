オリコンは2026年8月3日、「住宅ローン(専門家評価)」ランキングの結果を発表した。調査は2026年4月15日～2026年4月27日、ファイナンシャルプランナー(FP)など専門家40人を対象にインターネットで実施した。

ドコモSMTBネット銀行が2年連続総合1位

住宅ローン総合ランキング

住宅ローン評価項目別ランキング

「住宅ローン(専門家評価)」総合ランキングでは、ドコモSMTBネット銀行(旧:住信SBIネット銀行)が2年連続で総合1位となった。評価項目別では「団体信用生命保険」でも2年連続1位を獲得した。専門家からは、業界最低水準の低金利に加え、がん50%保障や全疾病保障などの手厚い保障が金利上乗せなしで基本付帯される点を評価。金利水準、商品の柔軟性、団体信用生命保険の内容を幅広く兼ね備えている点も高く評価された。

総合2位にはソニー銀行がランクインした。評価項目別「返済サポート」では2年連続1位を獲得した。Webでの操作性や返済サポートの充実度、団体信用生命保険の内容などが評価されたほか、一部・全額ともに繰上返済手数料が無料であることや、「毎月繰上返済」に対応している点も専門家から支持を集めた。

前年4位から総合3位へ順位を上げたSBI新生銀行は、評価項目別「金利」で2年連続1位となった。低金利での新規借入・借り換え対応や、初期費用を抑えられるコストパフォーマンスの高さについて専門家から評価された。また、1円から利用できる繰上返済や手数料無料、自動繰上返済機能、充実した団体信用生命保険なども評価ポイントとなった。

総合5位のイオン銀行は、評価項目別「金利」で前年8位から3位へ順位を上げた。専門家からは、低金利に加え、「イオンセレクトクラブ」による割引や買い物5%オフなど、家計負担を軽減できる仕組みを評価。また、年中無休の対面相談など、借入後も柔軟に対応できるサポート体制も評価された。