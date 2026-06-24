振り付けは“過去最難関”!? 櫻坂46守屋麗奈「ついていくのに必死です」新曲「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」への思いを明かす

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」。6月3日（水）の放送には、櫻坂46守屋麗奈さんが登場！ 本記事では、6月10日（水）リリースのシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」について伺った模様をお届けします。（※この記事は放送当時の内容です）

◆“坂道グループ初”ダブルAサイドシングル

れなち：櫻坂46は、15枚目となるダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」を6月10日にリリースします。ダブルAサイドシングルという形態でのリリースは、坂道グループ初ということで。

守屋：はい、そうなんです。

れなち：また「What's “KAZOKU”?」は、4月から放送されているテレビアニメ「夜桜さんちの大作戦」第2期オープニングテーマになっていて、櫻坂46がアニメ主題歌を担当するのが初なんですね？

守屋：初めてやらせていただきます。「アニメの主題歌をやってみたい」という夢はあったので、それが叶ってめちゃくちゃうれしいです。

れなち：オープニング映像は実際に観ました？

守屋：観ました！ 本当に「こんなことがあるんだ!?」って夢みたいで。人気アニメですし、すごくうれしいです。

れなち：また、アニメのタイトルに“さくら”とついているのもご縁を感じますよね。

◆「Lonesome rabbit」は過去イチ難しい振り付けに

れなち：YouTubeで「Lonesome rabbit」のミュージックビデオも公開されていまして、ものすごい再生回数になっています。

守屋：うれしいです！

れなち：櫻坂46といえば、一糸乱れぬダンスで「ダンサーが本業!?」っていうくらいみんなバキバキで踊るのに、アイドルだから、ちゃんとビジュアルもかわいいっていう。

守屋：ありがとうございます（笑）。

れなち：本当にすごいことをしているし、この楽曲もパフォーマンスとフォーメーションダンスを魅せるような感じだと思いますけど、守屋さんはパフォーマンスをしていてどうですか？

守屋：過去イチで難しいんじゃないかなっていうくらい、振りが本当に難しくて。52 blocksという護身術みたいな振り付けが入っていて、それがめっちゃ細かいんです。

れなち：これまでも、ダンスのジャンルをいろいろ習得しているじゃないですか。そのなかでも、今回が最難関？

守屋：そうですね。本当に初めてのジャンルで、（テンポも）速すぎてついていくのに必死です。

れなち：ある意味、筋肉がついていないとやっていけないダンスというか。

守屋：本当にモリモリ食べないとやっていけないです（笑）。

れなち：櫻坂46の皆さんって、パフォーマンス前にみんなでトレーニングしたりするんですか？

守屋：ライブの日とかはみんなでやるんですけど、普段は各々で結構やってます。

れなち：守屋さんもやっています？

守屋：私は……あまりやってないです（笑）。

れなち：え!? そうなの？

守屋：でも、踊っていると自然に筋肉がついちゃって（笑）。

れなち：へえ！ 守屋さんは、この楽曲を聴いて、どういうメッセージを受け取りましたか？

守屋：うさぎって弱いだけじゃないんだなっていうのも感じつつ、曲を聴いて私も強く前を向いて生きていこうっていう気持ちになりました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM