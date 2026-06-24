俳優の斎藤工が22日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の公開記念舞台あいさつに登場。撮影現場にインティマシー・コーディネーターの導入を提案したことを明かした。

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斎藤工、真夏のロケ撮影に提言「この季節にロケをするべきじゃないなと……」

斎藤は22日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の公開記念舞台あいさつに塩野瑛久、天野千尋監督とともに登壇した。

同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母、大学の研究者、妊婦というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。

映画上映後に登場した斎藤は、「この映画に少しだけ参加している斎藤工と申します。こんなきれいな方達に挟まれて申し訳ない気持ちでいっぱい。ちょっと人前に慣れていないもので……」と自身のワイルドな風貌を冗談めかし、会場は大笑い。続く塩野も、自身の役柄が横領と解雇を妻に隠していた主人公の夫という役柄だったということで、「皆さん、今日は映画をご覧になった後ということで、そんなに好かれていないキャラクターふたりが登壇する、という感じだなと思うんですが……お手柔らかにお願いします」と会場を沸かせた。

さらに天野監督も、「今日は現場の衣装さんにいただいた斎藤工Tシャツを着てまいりました!」と続け、そのTシャツを披露。「この日のためにアイロンをかけて取っておきました」と明かし、会場にアピールしていた。

劇中では、田ノ上(斎藤)が会社の中で情事を行っているところを、主人公・和歌子(有村架純)に目撃されてしまうというシーンがあり、このデリケートなシーンの撮影において、斎藤の提案によりインティマシー・コーディネーターが導入されたという。

斎藤は「今回、役作りに関しては監督に委ねたのですが、その中でデリケートな描写のシーンでは、インティマシー・コーディネーターを入れていただくことができました。天野監督も僕の提案に前向きに受け止めていただいたので、安心して委ねることができました」と称賛。この言葉を受け、天野監督も「斎藤さんに提案していただけて本当に助かりました。身体的な接触はありますし、精神的にデリケートな距離感だったので、専門家の方に入っていただいた方が私自身も安心できました。何より俳優の皆さんに安心してカメラの前に立ってもらえる。お願いして本当に良かったと思っています」と振り返った。

また、舞台挨拶では、現在開催中のサッカーW杯にちなみ「今、自分の中で負けられないアツい戦いは?」というテーマでフリートークを展開。斎藤は「わたし、今年の7月と8月は物理的にロケをしません、と公表しています」と猛暑との戦いを明かす。「これは少しまじめな話になってしまいますが、俳優も監督も、すべてのスタッフがこの季節にロケをするべきじゃないなと思っていて。夏の現場で、機材のバッテリーを冷ますための時間というのがあったんですよ。でもそれはバッテリーだけでなく、スタッフさんにも起きることですから。それでもスタッフさんは現場があれば、稼働せざるを得ない。そうしたことがスケジュールを管理する人に届いたらいいなと思っています」と真摯にコメントするも、「でもけっきょく7月、8月もロケが入ってしまいました……どうしたらいいですかね」と苦笑していた。

(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会

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