大正製薬は、改正薬機法の施行に伴う店頭でのかぜ薬購入者を対象とした意識変化や購入時の感想に関するアンケート調査の結果を2026年6月23日に発表した。本調査は2026年6月4日〜7日、2026年5月1日以降にドラッグストアなどの店頭でかぜ薬(指定濫用防止医薬品に該当)を購入した全国の20歳〜69歳の男女2,254人を対象に、ジャストシステムの「Fastask」を用いたインターネットリサーチにて実施されたもの。

2026年5月1日、改正薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の施行により「指定濫用防止医薬品」の制度が導入された。これにより、かぜ薬などの一部の一般用医薬品(OTC医薬品)で購入時の確認など、販売時の対応に新たなルールが設けられた。この背景には、若年層を中心に社会問題となっている市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)がある。

今回の法改正では、若年層の濫用を防ぐため、18歳未満の方が指定濫用防止医薬品を購入する場合、小容量製品のみ1個まで購入可能となった。18歳未満の方への大容量や複数個の販売は禁止され、購入理由などについて販売時の確認が義務化された。大正製薬は、法改正後に店頭でかぜ薬を買った方を対象に、法改正の認知、意識変化、かぜ薬購入時の感想などのリアルな声を調査した。

今回の法改正を、どのタイミングで知ったか

2026年5月1日以降にドラッグストアなどの店頭でかぜ薬を購入した方に、今回の法改正について知っていたか尋ねたところ、「知っていた」方は59.1%で過半数を占めていたものの、「知らなかった」方も40.9%いることがわかった。また、知っていた方にどのタイミングで知ったか尋ねたところ、59.6%は「かぜ薬を買いに行く前から知っていた」と回答した。

今回の法改正で新設された「指定濫用防止医薬品」の説明のうち、知っているもの

指定濫用防止医薬品の内容について知っている内容を尋ねたところ、背景(若年者の過剰摂取などの問題)は約6割の方が、購入時の確認や個数制限については5割以上の方が知っていた。その一方で、指定成分の詳細について知っていた方は約3割にとどまった。

今回の法改正は、かぜ薬の正しい使い方について考えるきっかけになったか?

かぜ薬を使う時、用法・用量を守って正しく使用していますか? と尋ねたところ、「はい」と回答した生活者は93.1%にのぼり、用法・用量を守る意識の高さがうかがえた。また、今回の法改正がかぜ薬の正しい使い方について考えるきっかけになった方は71.3%にのぼり、かぜ薬の適正使用への意識向上につながったと考えられた。

今回の法改正後に、店頭でかぜ薬を買う際に、良かったことはあるか?

今回の法改正後、店頭でかぜ薬を買う際に「良かったこと」があったと回答した方は38.4%となった。良かったことでは、薬剤師の説明充実や過剰購入防止による安心感が挙がった。

今回の法改正後に、店頭でかぜ薬を買う際に、困ったことはあるか?

今回の法改正後、店頭でかぜ薬を買う際に「困ったことがあった」と回答した方は27.6%であった。

かぜ薬を正しく使うためには、外箱や添付文書に書かれている「用法・用量」、「成分」、「効能」、「注意」などをよく読むことが大切である。大正製薬では今後もOTC医薬品の適正使用に関して、最新の情報を収集し、正確で分かりやすい情報提供につとめていくとしている。