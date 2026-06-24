「定年退職を迎えたら、まとまった退職金でローンを完済し、残りは老後資金に……」というライフプランは、いまや過去のものになりつつあるのかもしれません。近年は、退職金制度を設けていない企業や、制度を見直す企業も見られます。

そこで今回は、40代以上のマイナビニュース会員302名を対象に「退職金に関するアンケート」を実施。その中から「退職金を受け取る予定がない」人たちの率直な本音や、気になる老後資金の準備状況を紹介します。

退職金なしの現実、「不満」と「不安」が約4割

まず、「退職金を受け取る予定がないことについて、どのように感じていますか?」と尋ねたところ、最も多かった回答は「不満がある」(22.7%)でした。次いで「不安を感じる」(18.2%)が続き、全体の約4割がネガティブな感情を抱えていることが浮き彫りになりました。

自由回答では、将来への切実な不安や、退職金制度のない働き方に対する率直な思いが数多く寄せられています。

「将来がとても不安」(男性/48歳/秋田県/流通・チェーンストア)



「やるせない気持ちになります」(男性/56歳/静岡県/流通・チェーンストア)



「企業規模から仕方がないとはいえ、とても不満に感じている」(男性/55歳/愛知県/コンピューター機器)



「タクシードライバーで勤続年数30年です。正直、退職時に失業保険の離職票だけじゃ寂しいです。使い捨ての業界から安心して働ける業界にしてほしいです」(男性/63歳/北海道/海運・鉄道・空輸・陸運)



また、回答の中には「その分、給与や賞与に反映してほしい」(13.6%)という声もあり、月々の労働対価として相応の支給を求める意見も見られました。

「せめて給与に反映されていれば･･･と思う」(女性/45歳/東京都/コンピューター機器)



「退職金は毎月の給料の中に含まれているという説明を受けたが、納得できていない」(男性/48歳/徳島県/ガラス・化学・石油)



しかし、実態としては月々の給与に含まれているという説明に対し、納得がいっていないケースもあるようです。

「パートだから」「自分のせい」……諦めと自責の念も

不満や不安を抱く一方で、雇用形態や企業規模、過去のキャリア選択などを理由に、「仕方がない」と受け入れざるを得ない状況に置かれている人たちも少なくありません。

「短時間のパートなので仕方ないです」(女性/56歳/秋田県/ビル管理・メンテナンス)



「自業自得だから仕方ない」(男性/42歳/愛知県/流通・チェーンストア)



「もう退職金を出す様な立派な企業に勤める事も出来ないし、ちゃんと若い時に入社した会社で辛抱していれば貰えたかも知れないけど、こればかりは自分の責任だと思う」(男性/63歳/滋賀県/海運・鉄道・空輸・陸運)

制度のない環境を受け入れながらも、どこか割り切れない思いを抱えている人もいるようです。

老後資金の準備、「特に準備していない」が4割超で最多

退職金を受け取れない場合、老後の生活資金は自分自身で準備していく必要があります。では実際に、退職金がない人たちはどのような備えをしているのでしょうか。「老後資金について、現在どのような準備をしていますか?」と尋ねたところ、意外な実態が見えてきました。

最も多かったのは「特に準備していない」(40.9%)で、4割を超える人が現時点では具体的な準備を進められていないことが分かったのです。次いで「預貯金」(24.2%)、「NISAなどの資産運用」(21.2%)と続きました。

退職金が期待できない状況にあるにもかかわらず、実際には十分な備えに踏み出せていない人が多数派であることが明らかになりました。

退職金がない場合こそ、早めの「自力防衛」を

今回の調査では、退職金がない会社員の多くが、不安や不満を抱えながらも、具体的な老後準備に手をつけられていないという現状が浮き彫りになりました。

まとまった一時金が期待できない以上、高齢期を迎えたときの生活設計は現役時代よりも慎重に行う必要があります。定年後に困ることがないよう、少額からの積立投資や預貯金の見直しなど、退職金がない場合こそ、1日でも早く老後資金の準備を考え始める必要がありそうです。

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退職金に関するアンケート

調査時期: 2026年6月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 302名

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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