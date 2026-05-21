ヤマハ発動機販売は、排気量やモデル特性に応じた適切な販売・サポートをユーザーに提供することを目的として、2027年1月よりモーターサイクルの販売体制を変更する。

◇126cc以上400cc以下のモデル

126cc以上400cc以下のモデルについては、ヤマハスポーツバイク専門店「YSP」(YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA)を含むヤマハスポーツバイク取扱店にて、引き続き幅広く取り扱っていく。地域に密着した販売ネットワークを通じて、ユーザーの利便性を確保する。

なお、2027年1月に「スポーツバイク正規取扱店」および「スポーツ取扱店」を統合し、400cc以下のモデルを取り扱う販売店の呼称を「400cc以下モデル取扱店」に変更する。この変更は取扱区分の明確化を目的としている。

◇401cc以上のモデル

401cc以上のモデルは2027年1月から、専門的な商品説明、整備・アフターサービス体制を備えた「YSP」で取り扱う。

「YSP」では車両特性に応じたきめ細かなサポートを通じて、ユーザーに長期にわたり安心してモーターサイクルを楽しめるサービスの提供を目指す。なお、「EXCLUSIVE Model」は2026年末をもって廃止する。

◇保証・アフターサービス、部品・用品の取り扱いについて

すべてのモデルの保証・点検・修理などのアフターサービスおよび純正部品・用品の取り扱いについては、従来通り「YSP」および「400cc以下モデル取扱店」にて対応する。なお、一部の専用サービス・用品については、対応可能な販売店にて取り扱う。

現在、各販売店で在庫している401cc以上のモデルについては、2027年1月以降も「YSP」以外の販売店にて購入できる場合がある。モデルの取扱状況や詳細については、各販売店まで問い合わせのこと。

