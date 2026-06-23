オリックス、1点リードで中盤へ

3回表にオリックスが1点を先制。若月選手のホームランが決勝点となった。ソフトバンクは得点圏に走者を進めるも、あと一本が出ず無得点。序盤を終えて1-0、オリックスがリードを保ち中盤戦へと進む。

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