巨人、3回に2点先制しリード

3回表に巨人が浦田、松本のタイムリーで2点を先制。その裏、広島も坂倉の打点で1点を返したが、巨人が2-1と1点リードで中盤へ。両チームの打撃戦が期待される。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18