バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ポンデクルール アイカツ！ マルチカラーパウダーVol.2」を2026年6月 第4週 より発売する。全12種で価格は500円。
「ポンデクルール アイカツ！ マルチカラーパウダーVol.2」は、ガシャポンの本格コスメシリーズ『Pon de Couleur(ポンデクルール)』より「アイカツ。」の2弾が登場。カードデザインにぴったりな四角型容器で、アイシャドウやフェイスカラーに使えるマルチカラーパウダー。新規デザイン6種＋1弾の再録6種の全12種。
ラインナップ
- スターフェスティバルトップス（カラー・スターゴールド）
- カレイドミラートップス（カラー・カレイドミラーブルー）
- マルチカラーホルターキャミ（カラー・スパイシーボルドー）
- マーブルキャンディブラウス（カラー・マーブルオレンジ）
- ブルーミングトップス（カラー・ファンタジーピンク）
- ピエロカーニバルトップス（カラー・ピエロカーニバルレッド）
- オーロラキスキャミソール（カラー・オーロラピンク）（再録）
- 天の川コズミックワンショルダー（カラー・コズミックブルー）（再録）
- ローズボンボントップス（カラー・ローズパープル）（再録）
- トロピカルバスケットワンショルダー（カラー・トロピカルイエロー）（再録）
- ゴスマジックシャツ（カラー・ゴスマジックグリーン）（再録）
- ロイヤルムーンオフショルダー（カラー・ロイヤルレッド）（再録）