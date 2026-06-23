バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ポンデクルール アイカツ！ マルチカラーパウダーVol.2」を2026年6月 第4週 より発売する。全12種で価格は500円。

  • 2026年6月 第4週 発売「ポンデクルール アイカツ！ マルチカラーパウダーVol.2」(全12種・500円)

    2026年6月 第4週 発売「ポンデクルール アイカツ！ マルチカラーパウダーVol.2」(全12種・500円)

「ポンデクルール アイカツ！ マルチカラーパウダーVol.2」は、ガシャポンの本格コスメシリーズ『Pon de Couleur(ポンデクルール)』より「アイカツ。」の2弾が登場。カードデザインにぴったりな四角型容器で、アイシャドウやフェイスカラーに使えるマルチカラーパウダー。新規デザイン6種＋1弾の再録6種の全12種。

ラインナップ

  • スターフェスティバルトップス（カラー・スターゴールド）
  • カレイドミラートップス（カラー・カレイドミラーブルー）
  • マルチカラーホルターキャミ（カラー・スパイシーボルドー）
  • マーブルキャンディブラウス（カラー・マーブルオレンジ）
  • ブルーミングトップス（カラー・ファンタジーピンク）
  • ピエロカーニバルトップス（カラー・ピエロカーニバルレッド）
  • オーロラキスキャミソール（カラー・オーロラピンク）（再録）
  • 天の川コズミックワンショルダー（カラー・コズミックブルー）（再録）
  • ローズボンボントップス（カラー・ローズパープル）（再録）
  • トロピカルバスケットワンショルダー（カラー・トロピカルイエロー）（再録）
  • ゴスマジックシャツ（カラー・ゴスマジックグリーン）（再録）
  • ロイヤルムーンオフショルダー（カラー・ロイヤルレッド）（再録）
  • スターフェスティバルトップス（カラー・スターゴールド）

    スターフェスティバルトップス（カラー・スターゴールド）

  • カレイドミラートップス（カラー・カレイドミラーブルー）

    カレイドミラートップス（カラー・カレイドミラーブルー）

  • マルチカラーホルターキャミ（カラー・スパイシーボルドー）

    マルチカラーホルターキャミ（カラー・スパイシーボルドー）

  • マーブルキャンディブラウス（カラー・マーブルオレンジ）

    マーブルキャンディブラウス（カラー・マーブルオレンジ）

  • ブルーミングトップス（カラー・ファンタジーピンク）

    ブルーミングトップス（カラー・ファンタジーピンク）

  • ピエロカーニバルトップス（カラー・ピエロカーニバルレッド）

    ピエロカーニバルトップス（カラー・ピエロカーニバルレッド）

  • オーロラキスキャミソール（カラー・オーロラピンク）（再録）

    オーロラキスキャミソール（カラー・オーロラピンク）（再録）

  • 天の川コズミックワンショルダー（カラー・コズミックブルー）（再録）

    天の川コズミックワンショルダー（カラー・コズミックブルー）（再録）

  • ローズボンボントップス（カラー・ローズパープル）（再録）

    ローズボンボントップス（カラー・ローズパープル）（再録）

  • トロピカルバスケットワンショルダー（カラー・トロピカルイエロー）（再録）

    トロピカルバスケットワンショルダー（カラー・トロピカルイエロー）（再録）

  • ゴスマジックシャツ（カラー・ゴスマジックグリーン）（再録）

    ゴスマジックシャツ（カラー・ゴスマジックグリーン）（再録）

  • ロイヤルムーンオフショルダー（カラー・ロイヤルレッド）（再録）

    ロイヤルムーンオフショルダー（カラー・ロイヤルレッド）（再録）