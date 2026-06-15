【6月16日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年6月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

6月16日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年6月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! 大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)

価格 : 194円

エネルギー : 456kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チョコクリームとホイップクリームの量が通常品と比べて51%も増量したチョコシューが登場! たっぷりの濃厚なチョコクリームとコクのあるホイップクリームを思う存分贅沢に楽しめる、満足度の高い盛りすぎシュークリームに仕上がっています。

「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」(329円)

価格 : 329円

エネルギー : 404kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

総重量が51%増量された「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」が登場です。ふわふわとした軽い食感のチーズムースと、濃厚な味わいのバニラ香るチーズケーキを重ねた大人気スイーツを大満足のボリュームで楽しめます。

「しっとりビスケットサンド レアチーズ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 182kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりとした心地よい食感のビスケット生地と、2種類のこだわりチーズクリームが織りなす絶妙な味わいが楽しめる新作スイーツが登場。さっぱりとしたレアチーズのコクと風味が引き立つ、おやつタイムにぴったりな一品に仕上がっています。

「ふわ生2層のチーズタルト」(275円)

価格 : 275円

エネルギー : 380kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしく焼き上げたベイクドチーズと、爽やかなレアチーズを組み合わせた贅沢な2層仕立てのチーズタルトが登場です。濃厚なチーズの旨みとミルク感をしっかり楽しめる味わいで、タルト生地の食感とのハーモニーが抜群の一品になっています。

「クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー」(279円)

価格 : 279円

エネルギー : 169kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

エチオピア産モカコーヒーを使用した、ほろ苦く香り高いコーヒーゼリーに、まろやかなホイップクリームと甘く濃厚な練乳ソースを重ねた3層仕立てのスイーツが登場。コーヒーの豊かな香りとクリームの甘みが溶け合う、上品なカップスイーツです。

まとめ

6月16日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! 大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」や「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」、「クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか? ※画像は公式ホームページより引用