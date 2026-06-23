お笑いコンビ・マユリカが23日、都内にて行われたAI製品を開発・提供するアステリアの「アステリア AI新製品発表会」にゲストとして登場した。

マユリカ

AIでマユリカのお悩みを解決?!

同社が提供する「BAKUSOKU AI」は、最短3分で自由にアプリを作成できるということで、マユリカのお悩みをAIで解決することに。

マユリカ

マユリカ・中谷は、「仕事の際に移動が多いので自分でこの電車に乗らないと、とかタクシーに乗らないと、とか調整しないといけない。それを全部提案してほしい」とリクエスト。同社代表取締役の工藤氏は、「作りましょう!」ということで、その場で「BAKUSOKU AI」を使ってアプリを作成する。

さらに、同時並行でもうひとつのアプリを作成することも可能だという。マユリカのポッドキャストラジオ番組『うなげろりん!! 』のファンだという工藤氏の提案により、『うなげろりん!!』のファンとコミュニケーションが取れるアプリを作成していく。

こうして出来上がったスケジュール管理アプリの動作を実際に見たマユリカ・坂本、中谷は、「すごい」「なにこれ」と感嘆の声を上げた。

次にファンコミュニティアプリを見てみると、コミュニティの名前をAIが「お笑いラジオ ナマ参加」と命名。

AIの提案するファンコミュニティアプリ

AIの提案するファンコミュニティアプリ

また、ファンがラジオを聴いた感想をポストできる仕様に。AIにより例として入力されたコメントには「ツッコミのキレが鋭すぎて画面の向こうから刺された気分」とあり、それを受けて坂本が中谷に対して「どんなツッコミしたん?すごいな」と会場の笑いを誘った。